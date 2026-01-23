ETV Bharat / state

शादीशुदा प्रेमिका की ससुराल पहुंचा सनकी आशिक, पहले दुष्कर्म फिर साथ ले जाने पर अड़ा

मंडला में सनकी आशिक ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका के ससुराल में हंगामा किया. पिस्टल अड़ाकर प्रेमिका को साथ ले जाने की कोशिश.

Mandla Crazy lover arrest
मंडला पुलिस ने पीछा कर पकड़ा अपराधी और सनकी आशिक को (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 1:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मंडला : मंडला में एक सनकी आशिक को पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तार किया. उसके पास से अवैध पिस्टल भी जब्त की गई है. वह अपने प्रेमप्रसंग के मामले में दहशत फैला रहा था. आरोपी के खिलाफ पहले से संगीन अपराध दर्ज हैं. वह पिस्टल लेकर शादीशुदा प्रेमिका के ससुराल पहुंचा और दहशत फैलाई. इस दौरान उसने प्रेमिका के साथ दुष्कर्म किया और उसे जबरन साथ ले जाने की कोशिश की.

प्रेमिका की ससुराल में पिस्टल लहराकर दहशत

आरोपी रामकुमार गुप्ता निवासी नौरोजाबाद जिला उमरिया प्रेम प्रसंग के चलते मंडला जिले के ककैया क्षेत्र पहुंचा था. आरोपी अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने के लिए उसके ससुराल पहुंचा. प्रेमिका के घर में घुसकर उसने पिस्टल लहराकर दहशत फैलाई. इस दौरान उसने प्रेमिका के साथ दुष्कर्म भी किया. फिर उसे जबरन साथ ले जाने की धमकी देने लगा. शोरशराबा होने पर गांव के काफी लोग जमा हो गए. आरोपी के हाथ में अवैध हथियार देखकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

मंडला पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा (ETV BHARAT)

पुलिस के 112 वाहन को मारी टक्कर

ग्रामीणों ने बिना देर किए पुलिस को सूचना दी. पुलिस का नाम सुनते ही आरोपी कार से फरार हो गया. ककैया से मंडला की ओर भागते आरोपी का 112 पुलिस वाहन ने पीछा शुरू किया. भागते समय आरोपी ने अपनी कार से 112 वाहन को टक्कर मार दी और बिछियां की ओर भाग निकला. इसी दौरान तेज रफ्तार के कारण आरोपी की अनियंत्रित होकर पलट गई. इसके बाद बम्हनी थाना पुलिस और बंजर 112 टीम की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया.

Mandla Crazy lover arrest
प्रेमिका की ससुराल में पिस्टल लहरा दहशत, लोग पुलिस थाने में (ETV BHARAT)

आरोपी के खिलाफ पहले से 9 मामले दर्ज

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ ही 9 नंबर प्लेट भी बरामद की हैं. जांच में सामने आया है कि आरोपी नरोजाबाद थाने में दर्ज हत्या के प्रयास धारा 307 के मामले में पहले से फरार था. मंडला पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने बताया "आरोपी रामकुमार गुप्ता अवैध पिस्टल के साथ एक परिवार की बहू को डरा-धमका रहा था. पीड़ित परिवार की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण भी दर्ज किया गया है."

पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पूर्व में कुल 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं. आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है और पुलिस यह जानने में जुटी है कि आरोपी के पास हथियार कहां से आया और उसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो नहीं.

TAGGED:

CRAZY LOVER MOLESTED GIRLFRIEND
YOUTH GF INLAWS HOUSE THREAT
MANDLA POLICE ARREST WITH PISTOL
MANDLA NEWS
MANDLA CRAZY LOVER ARREST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.