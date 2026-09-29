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दिल्ली AIIMS में बीजेपी सांसद का इलाज, मंडला की सेहत पर सियासी सवाल

दिल्ली एम्स में इलाज कराने पहुंचे मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, विधायक चैन सिंह ने कसा तंज, सांसद ने किया पलटवार. अमित चौरसिया की रिपोर्ट.

MANDLA MLA SLAMS FAGGAN SINGH
कांग्रेस बीजेपी में बयानबाजी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 2:25 PM IST

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मंडला: मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले मंडला में इस समय डेंगू बीमारी से ज्यादा उस पर की गई बयानबाजी चर्चा का विषय बनी हुई है. मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की तबीयत बिगड़ने पर वे दिल्ली एम्स में अपना इलाज कराने पहुंचे, जिसके बाद विधायक चैन सिंह वरकड़े ने स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े कर दिए. वहीं इलाज कराकर लौटे सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने विधायक के सवालों पर बयान दिया है.

सांसद के इलाज पर विधायक का तंज

दरअसल, सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की तबीयत बिगड़ गई थी. जिसके बाद वे अपना इलाज कराने दिल्ली एम्स पहुंचे. यहां उन्होंने डेंगू का इलाज कराया और करीब सात दिन बाद वे मंडला लौटे. बस फिर क्या था...सांसद के दिल्ली में इलाज कराने को लेकर निवास विधायक चैन सिंह वरकड़े ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए. कांग्रेस विधायक चैन सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि "कभी देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहे मंडला सांसद को इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है, जबकि मंडला की स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में है.

स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कांग्रेस बीजेपी में बयानबाजी (ETV Bharat)

चैन सिंह वरकड़े के कहने पर मरूंगा क्या?

हालांकि इस तंज पर सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की. निवास में एक कार्यक्रम के दौरान सांसद कुलस्ते ने अपने डेंगू का जिक्र करते हुए कहा कि "डेंगू से घबराने की जरूरत नहीं है. उन्होंने खान-पान, पानी और आराम को जरूरी बताया. इसी दौरान विधायक चैन सिंह वरकड़े के बयान पर चुटकी लेते हुए सांसद ने कहा कि चैन सिंह वरकड़े कहेंगे तो क्या, उनके कहने से मैं मरूंगा क्या." सांसद के इस अंदाज के बाद कार्यक्रम में हंसी-ठहाकों का माहौल बन गया.

जिस एम्स में इलाज करा रहे सांसद, वो कांग्रेस ने बनवाया

विधायक चैन सिंह वरकडे़ ने एक कार्यक्रम के दौरान मण्डला सांसद के दिल्ली एम्स में इलाज को लेकर कहा कि भाजपा सरकार हमेशा पूछती है कि कांग्रेस ने 70 साल क्या किया, तो हम बता दें जिस एम्स हॉस्पिटल में मण्डला सांसद इलाज करा रहे हैं, वो कांग्रेस सरकार की देन है. वहीं मण्डला सांसद को खुद के जिले में बनी स्वास्थ्य सुविधा पर भरोसा नहीं है, जब तो दिल्ली की दौड़ लगी है."

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