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दिल्ली AIIMS में बीजेपी सांसद का इलाज, मंडला की सेहत पर सियासी सवाल

कांग्रेस बीजेपी में बयानबाजी ( ETV Bharat )

मंडला: मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले मंडला में इस समय डेंगू बीमारी से ज्यादा उस पर की गई बयानबाजी चर्चा का विषय बनी हुई है. मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की तबीयत बिगड़ने पर वे दिल्ली एम्स में अपना इलाज कराने पहुंचे, जिसके बाद विधायक चैन सिंह वरकड़े ने स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े कर दिए. वहीं इलाज कराकर लौटे सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने विधायक के सवालों पर बयान दिया है.