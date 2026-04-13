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कन्यादान योजना में शादी कराने युवक से मांगा हिस्सा, वीडियो बना तो बोला- मजाक में मांगी रिश्वत

मंडला की ग्राम पंचायत ककैया में शादी के लिए तैयार युवक से सरपंच पति ने मांगी रिश्वत. युवक ने अफसरों से की शिकायत.

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कन्यादान योजना में शादी कराने युवक से मांगा हिस्सा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 2:28 PM IST

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मंडला : मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में रिश्वतखोरी की शिकायतें बढ़ने लगी हैं. इससे जनकल्याणकारी योजनाओं पर सवाल खड़े होने लगे हैं. ग्राम पंचायत ककैया में योजना का लाभ दिलाने के नाम पर रिश्वत की मांग की गई. युवक ने सरपंच पर आरोप लगाया कि उसने केवल साइन करने के एवज में योजना में मिलने वाली राशि का हिस्सा मांगा. युवक ने चुपके से इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर दिया.

साइन करने के बदले मांगा अपना हिस्सा

राज्य सरकार गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चला रही है. लेकिन इस योजना में भी सरपंच और सचिव खेल करने लगे हैं. आरोप लगाने वाले भूपेंद्र भावरे का कहना है "मैंने अपने विवाह का आवेदन ग्राम पंचायत ककैया में दिया. यहां सरपंच पति फ़ाग्गु लाल मरकाम से मिलकर प्रपोजल पर साइन करने का आग्रह किया. दस्तख़त करवाने की बात कही तो सरपंच पति ने साफतौर पर कहा कि हमारे साइन से ही आपकी शादी होगी, 61 हजार मिलेंगे, लेकिन हमें क्या मिलेगा. कुछ खर्चा पानी दो. तुमको शादी के लिए लड़की, दान-दहेज सब तो फ्री मिल रहा है."

युवक से सरपंच पति ने मांगी रिश्वत (ETV BHARAT)

सरपंच पति बोला- मैं तो मजाक कर रहा था

वहीं, सरपंच पति फ़ाग्गु लाल मरकाम ने सभी आरोपों को नकारते हुए इसे महज मजाक बताया है. फ़ाग्गु लाल ने कहना है "जब भूपेंद्र भावरे मेरे पास आए, तब मेरी पत्नी घर पर नहीं थी. बातचीत के दौरान मैंने उससे मजाक में कहा कि तुमको तो सब कुछ फ्री मिलेगा, मुझे भी चाय-पानी तो करा दो. मैंने इसलिय कहा क्योकि हमारे बीच मे चाचा-भतीजे का रिश्ता है. इसलिए मैंने मजाक मजाक ने ये बाते कही लेकिन भूपेंद्र ने वीडियो बना लिया, जिसमें हम मजाक कर रहे थे."

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साइन करने के बदले मांगा सरपंच पति ने हिस्सा (ETV BHARAT)

जब वीडियो बन गया तो मजाक का बहाना बनाया

ग्रामीणों का कहना है कि जब वीडियो बन गया रिश्वत मांगने का तो सरपंच पति ऐसे बहाना बना रहा है. मजाक में क्या रिश्वत मांगी जाती है तो क्या रिश्वत लिया जाना भी मजाक है. इस मामले में पंचायत सचिव महासिंह मरावी का कहना है "आवेदक और सरपंच पति के बीच क्या बातचीत हुई, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं."

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