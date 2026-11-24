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मंडला के चौगान में लाल-सफेद परिधानों में डांस करते आदिवासी पहुंचे 'स्वर्ग की सीढ़ी' तक

मंडला के चौगान में मड़ई के दौरान कुलदेवी के जयकारे गूंजे ( ETV BHARAT )

मंडला : रामनगर के पास चौगान गांव में मड़ई के आयोजन के दौरान जनसैलाब उमड़ा. इस मौके पर पारंपरिक संस्कृति और लोक आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला. मोरपंख, कौड़ियों, फूलों के साथ लाल-सफेद परिधानों में सजी चंडियों के साथ श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना की. कुलदेवी के जयकारों से माता का दरबार गुंजायमन हो गया. आयोजन में पड़ोसी जिलों के भक्त भी बड़ी संख्या में पहुंचे.

चंडियों ने किया गांव का भ्रमण