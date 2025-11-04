ETV Bharat / state

स्वर्ग की सीढ़ी पर फिर जला दीप, मंडला चौगान में हर मन्नत पूरी करेंगे मां चंडी

मंडला जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत चौगान में रविवार से मड़ई की शुरुआत हो गई. यहां आसपास के ग्रामीण अंचलों से सैकड़ों की संख्या में लोग चंडियां लेकर पहुंचे हैं. इस दौरान आदिवासियों की रंग बिरंगी वेशभूषा, परंपरागत संगीत और नृत्य से जो माहौल बनता है, वो देखने लायक होता है. यहां आने वाले अधिकतर ग्रामीण सफेद वस्त्रों में ही नजर आते हैं. हालांकि, पगड़ियां पीले रंग की होती हैं.

मंडला : मध्य प्रदेश के मंडला जिले में एक बार फिर स्वर्ग की सीढ़ी सज चुकी है. यहां ग्राम पंचायत चौगान में चंडी मड़ई की शुरुआत हो गई है, जहां गोंडवाना संस्कृति की अनोखी झलक देखने को मिलती है. इस ऐतिहासिक मड़ई में हमेशा की तरह हजारों की तादाद में गोंड आदिवासी विविध परिधानों में सज धज कर धार्मिक उत्साह के साथ पहुंचे हैं. गोंडवाना काल से मां काली को समर्पित इस त्योहार को देखने दूर-दूर से लोग पहुंचते हैं क्योंकि यह मड़ई केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि परंपरा, आस्था और जनसंस्कृति का जीवंत प्रतीक है.

क्या होती हैं चंडियां?

चौगान की मड़ई चंडी लेकर पहुंचे राजीव कूड़ापे ने बताया, '' हम पूरे दिन उपवास रखकर चौगान की मड़ई में चंडी लेकर आते हैं. चंडी माता और प्रकृति को बांस, मोर पंख और ध्वजा के साथ प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया जाता है.फिर हम चंडी की पूजा करते हैं. हम कितने बड़े ही अधिकारी या किसी बड़े पद पर क्यों ना हों, हमको पांच दुकानों पर भीख मांग कर चंडी को चढ़ाना होता है. इसके बाद ही हम सभी अन्न जल ग्रहण करते है. इसकी के साथ आदिवासियों के शुभ कार्यो की शुरुआत होती है.''

जानें क्या होती हैं चंडियां? (Etv Bharat)

मड़ई में सज चुकी है स्वर्ग की सीढ़ी

रविवार को चौगान में विधिवत पूजन के बाद ग्रामीण चंडी लेकर मैदान की ओर बढ़े. इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस के सशस्त्र जवान सुरक्षा व्यवस्था संभाले रहे. मेले में चंडी माता की पूजा के साथ स्वर्ग की सीढ़ियां भी हर वर्ष की तरह तैयार की गईं, जहां दीप प्रज्जवलित कर पूरा समाज पूजा करता है.

मड़ई में सज चुकी है स्वर्ग की सीढ़ी (Etv Bharat)

इस दौरान कई आदिवासियों ने सिर पर तोते की आकृति बनाई थी, जिसे स्थानीय भाषा में 'नकचुंडा' कहा जाता है. आदिवासी बताते हैं कि करीब 50 साल पहले यह प्रतीक पहली बार मढ़िया में चढ़ाया गया था, जो बाद में एक समुदाय को दान में दे दिया गया. तब से हर साल इस प्रतीक रूप को श्रद्धापूर्वक धारण किया जाता है.

चंडियां लेकर पहुंच रहे आदिवासी (Etv Bharat)

कई राज्यों से शामिल होते हैं लोग

चौगाना मड़ई को चंडी मड़ी भी कहा जाता है और यह आदिवासी समाज के तीर्थ स्थल के समान है. यहां मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात समेत कई राज्यों से समाज के लोगों का आना होता है. ये सभी मड़िया में अपनी हाजिरी लगाकर खुशहाली की कामना करते हैं. मान्यता है कि चंडी मां के पूजन से दुखों का नाश होता है और हर मनोकामना पूरी होती है.