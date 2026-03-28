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चौगान की मढ़िया में दिखा आस्था का सैलाब, 3720 जवारों के साथ नर्मदा तट पहुंचे श्रद्धालु

मंडला में नवरात्रि के अवसर पर दिखा आस्था का महासागर ( ETV Bharat )

नवरात्रि के दौरान महिला और पुरुष सफेद वस्त्र धारण कर मां वेदिनी माता की आराधना में लीन रहते हैं. इस वर्ष श्रद्धालुओं द्वारा 3720 से अधिक जवारे निकाले गए, जिनमें हजारों की संख्या में भक्तों ने अपनी आस्था और भक्ति के साथ सहभागिता निभाई. श्रद्धालुओं का विशाल जनसमूह लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय कर मां नर्मदा के तट तक पहुंचा, जहां विधि-विधान के साथ जवारे का विसर्जन किया गया. आस्था, अनुशासन और भक्ति से भरा यह दृश्य देखने वालों के लिए एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभूति कराता है.

मंडला: गोंडवाना राजवंश की प्राचीन राजधानी के रूप में प्रसिद्ध चौगान की मढ़िया इन दिनों नवरात्रि के पावन अवसर पर आस्था और भक्ति का अद्भुत केंद्र बनी हुई है. यहां आदिवासी समाज की गोंडी संस्कृति और परंपरा का अनोखा संगम देखने को मिला. पूरी साल दुनियाभर से श्रद्धालु यहां पूजन-अर्चना के लिए आते हैं लेकिन नवरात्रि के दिनों में यह स्थल श्रद्धा की एक अलग ही दुनिया बन जाता है.

मंडला में जवारे विसर्जन करने निकले हजारों भक्त (ETV Bharat)

मां नर्मदा के तट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

चौगान की मढ़िया केवल मंडला जिले के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश और अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए भी आस्था का प्रमुख केंद्र है. गोंडी संस्कृति से जुड़े श्रद्धालु यहां सफेद वस्त्र धारण कर पूजा-अर्चना करते हैं, जो शांति, पवित्रता और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है. धर्मगुरुओं के अनुसार, सफेद वस्त्र धारण करने का उद्देश्य मन और आत्मा को शांत रखकर माता की आराधना करना है.

हजारों जवारों के साथ नर्मदा तट पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब (ETV Bharat)

नर्मदा तट पर व्यवस्थाएं नहीं करने का आरोप

स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने बताया कि चौगान स्थित वेदिनी माता की मढ़िया गोंडवाना शासन काल से जुड़ा एक अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल है. यह स्थान सभी समाज के लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र है. नवरात्रि के दौरान यहां हजारों श्रद्धालु जवारे बोते हैं और विसर्जन के लिए मां नर्मदा के तट तक जाते हैं. यहां नवरात्रि के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, इसके बावजूद प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की ओर से पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं हो पाती है. ऐसे में स्थानीय लोग ही अपनी क्षमता के अनुसार व्यवस्थाएं करने का प्रयास करते हैं.

मां नर्मदा के तट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ (ETV Bharat)

कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक मर्सकोले ने बताया, "यह मढ़िया करीब 1700 ईस्वी से आस्था का केंद्र रही है और इसकी महिमा दूर-दूर तक फैली हुई है. यहां केवल मंडला जिले ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों और जिलों से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं. कई भक्त नवरात्र के पूरे 9 दिन यहीं रहकर पूजा-अर्चना करते हैं और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं. मढ़िया पत्थर की दीवारों से सुरक्षित परकोटे में स्थित है, जहां पंडा विधि-विधान से पूजन कर श्रद्धालुओं को धूनी का प्रसाद प्रदान करते हैं. मान्यता है कि इस प्रसाद और एक चुटकी भभूत ग्रहण करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं."