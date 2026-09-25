मंडला में रात में बिस्तर से उठा बच्चों को बेरहमी से मारा, छात्रों के हाथों पर रखे जलते अंगारे
मंडला के बालक छात्रावास में कुछ छात्रों ने की हद पार, जूनियर छात्रों के साथ मारपीट करने के बाद हाथ पर रखे जलते अंगारे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 4:12 PM IST
मंडला: नैनपुर क्षेत्र के पाठा सिहोरा स्थित सीनियर व जूनियर बालक छात्रावास से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यह घटना बच्चों की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े करती है. आरोप है कि चोरी के शक में सीनियर छात्रों ने तीन जूनियर छात्रों को आधी रात में नींद से उठाया और उनके साथ मारपीट की. इतना ही नहीं छात्रों के हाथों पर जलते हुए अंगारे रखे गए.
बिस्तर से उठा कर बच्चों को मारा फिर जलते अंगारे रखे
पीड़ित छात्रों (नाबालिग होने के चलते पहचान उजागर नहीं की गई है) ने बताया "रात करीब 1 बजे उन्हें बिस्तर से उठाया गया. इसके बाद कथित तौर पर बेल्ट से मारा गया. इसके बाद हाथों पर जलते हुए अंगारे रखे गए. छात्रों का आरोप है कि इस दौरान उन्हें काफी तकलाफ हुई." मामले का सबसे गंभीर पहलू यह है कि जिस समय यह कथित घटना हुई, उस दौरान छात्रावास की निगरानी व्यवस्था और जिम्मेदार कर्मचारियों कहां थे? यह घटना के करीब तीन दिन बाद एक छात्र ने अपने जले हुए हाथों की तस्वीर अपने पिता को भेजी, जिसके बाद सामने आई है.
वहीं तस्वीर देखने के बाद परिजनों को मामले की जानकारी हुई. परिजनों ने छात्रावास संचालक से बात की. जिसके बाद छात्रावास प्रबंधन की ओर से छात्रों का इलाज डिठौरी में करवाए जाने की जानकारी सामने आई है. वहीं घटना की जानकारी सामने आने के बाद क्षेत्र के ग्रामीणों में नाराजगी है. ग्रामीणों का सवाल है कि छात्रावास में रहने वाले नाबालिग बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है.
पिता बोले- पहले भी की शिकायत, बच्चे के सामने स्मोकिंग
इस घटना को लेकर एक बच्चे के पिता राजेश कुलस्ते ने बताया कि " मैं मजदूर हूं, इसलिए बच्चे को पढ़ाने के लिए छात्रावास में भर्ती कराया था. यहां जो हरकत हो रही है, उसके बारे में तीन बार अधीक्षक को बता चुका हूं. पहली बार जब शिकायत करने आया था, तब अधिकारी बच्चे के सामने स्मोकिंग कर रहे थे. बच्चे के मुंह पर धुंआ उड़ा रहे थे, लेकिन इस बार जो मेरे बच्चे के साथ हरकत हुई, उसको मारा गया. ये ठीक नहीं है. मुझे बच्चे के एक दोस्त ने बताया. जिसके बाद मैं नागपुर से तुरंत अपने बेटे को देखने आया. बेटे ने बताया कि दूसरे लड़कों ने अंगारे रखने का काम किया है."
6वीं-7वीं के बच्चों ने मारपीट के बाद जलाया हाथ
छात्रावास इंचार्ज अनिल कुमार उइके ने बताया कि यह घटना सोमवार रात की है. बच्चों ने बताया कि पैसों को लेकर 6वीं और 7वीं के कुछ बच्चों ने मारपीट की है. बच्चों ने कहा जिसने भी पैसे चुराए होंगे उनके हाथ में छाले पड़ जाएंगे और जिसने नहीं चुराए होंगे उसको छाले नहीं होंगे. ऐसा कहकर इन लड़कों ने जूनियर छात्रों के साथ मारपीट कर हाथ पर अंगारे रखे."
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जांच का आश्वासन
वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है. सहायक आयुक्त अरुण शुक्ला ने कहा कि "मामला उनके संज्ञान में आया है. छात्रावास को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है. साथ ही पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए समिति गठित कर दी गई है. जांच के बाद जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है."