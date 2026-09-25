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मंडला में रात में बिस्तर से उठा बच्चों को बेरहमी से मारा, छात्रों के हाथों पर रखे जलते अंगारे

मंडला में छात्रों के हाथों पर रखे जलते अंगारे ( ETV Bharat )