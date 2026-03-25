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मंडला में युवक की अजीब डिमांड, किताबें नहीं मिलीं तो कलेक्टर से मांगी IAS की नौकरी

मंडला में जनसुनवाई में कलेक्टर से नौकरी मांगने पहुंचा युवक, युवक का आरोप प्रतियोगी परीक्षा के लिए नहीं मिल रही किताबें.

Mandla youth demand IAS job
युवक ने कलेक्टर से मांगी IAS की नौकरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 11:42 AM IST

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Updated : March 25, 2026 at 11:58 AM IST

2 Min Read
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मंडला: मध्य प्रदेश के मंडला में मंगलवार की जनसुनवाई में ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया. यहां एक युवक कलेक्टर के पास सीधे आईएएस की नौकरी मांगने पहुंच गया. युवक का कहना है कि कई सालों से वह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए किताबें मांग रहा है, लेकिन अब तक उसे सिर्फ आश्वासन ही मिला है.

प्रतियोगी परीक्षा के लिए नहीं मिल रहीं किताबें
यह अनोखा मामला मंडला जनसुनवाई का है, जहां ग्राम मांद निवासी अंकित कुमार श्रीवास आवेदन लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे. अंकित का कहना है कि वह लंबे समय से यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करना चाहता है और इसके लिए उसे जरूरी किताबों की आवश्यकता है. अंकित के मुताबिक, वह पिछले दो से तीन वर्षों से प्रशासन से प्रतियोगी परीक्षा की किताबें उपलब्ध कराने के लिए आवेदन दे रहा है, लेकिन अब तक उसे किताबें नहीं मिल सकीं.

प्रतियोगी परीक्षा के लिए नहीं मिल रहीं किताबें (ETV Bharat)

कलेक्टर से आईएएस की नौकरी की मांग
युवक का कहना है कि, किताबों के इंतजार में उसके करीब नौ साल बर्बाद हो चुके हैं और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह खुद किताबें भी नहीं खरीद पा रहा है. इसी वजह से इस बार वह जनसुनवाई में सीधे कलेक्टर से आईएएस की नौकरी देने की मांग लेकर पहुंच गया. अंकित ने बताया कि, ''उसने मंडला जिले से बैचलर ऑफ साइंस (बीएससी) की पढ़ाई पूरी की है और वह इस साल एमपीएससी की परीक्षा भी देना चाहता था, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते परीक्षा फॉर्म तक नहीं भर पाया.''

mandla books not received for exams
युवक का आरोप-प्रतियोगी परीक्षा के लिए नहीं मिल रही किताबें (ETV Bharat)

कलेक्टर बोले-लायब्रेरी में पुस्तकें उपलब्ध हैं
अंकित का कहना है कि, ''यदि उसे अवसर मिले तो वह प्रशासनिक सेवा में रहकर लोगों के हित में काम करना चाहता है.'' कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने अंकित की सारी बातें सुनने के उपरांत मंडला सिविल सर्जन धुर्वे को आदेशित करते हुए युवक को अस्पताल ले जाकर मानसिक जांच कराने की बात कही. कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने कहा कि, ''हमारे द्वारा जगह जगह लायब्रेरी की व्यवस्था जिले में बनाई गई है. जिसने कान्हा के मोचा बिछिया और अन्य जगह पर प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए पुस्तकें उपलब्ध हैं.''

Last Updated : March 25, 2026 at 11:58 AM IST

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