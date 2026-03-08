ETV Bharat / state

मंडला में बाघों के बीच बैगा संस्कृति की झलक, कान्हा नेशनल पार्क में सजी अनोखी सराई आर्ट गैलरी

मंडला में बैगा समुदाय के विरासत से जुड़ी अनोखी सराई आर्ट गैलरी है, जहां बैगा संस्कृति को करीब से समझते हैं विदेशी पर्यटक.

मंडला में बाघों के बीच बैगा संस्कृति की झलक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 8, 2026 at 6:12 PM IST

Updated : March 8, 2026 at 6:43 PM IST

2 Min Read
रिपोर्ट: अमित चौरसिया

मंडला: मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध कान्हा नेशनल पार्क केवल बाघों के लिए ही नहीं, बल्कि यहां की समृद्ध आदिवासी संस्कृति के लिए भी जाना जाता है. यहां एक ऐसी अनोखी आर्ट गैलरी है, जहां चित्रों के माध्यम से बैगा जनजाति के जीवन, संस्कृति और परंपराओं को जीवंत रूप में संजोया गया है. इस गैलरी को कलाकार और शोधकर्ता आशीष कछवाहा संचालित करते हैं, जो पिछले कई वर्षों से बैगा आदिवासियों के जीवन पर शोध कर रहे हैं.

कान्हा नेशनल पार्क में देश-विदेश से पर्यटक बाघों के दीदार के लिए पहुंचते हैं. वहीं, यहां स्थित कान्हा सराई आर्ट गैलरी में आकर वे बैगा जनजाति की संस्कृति और जीवनशैली को भी करीब से समझते हैं. यह गैलरी केवल चित्रों का संग्रह नहीं, बल्कि मानो एक सांस्कृतिक दस्तावेज है.

बैगा संस्कृति से अवगत कराने तैयार की आर्ट गैलरी (ETV Bharat)

यहां प्रदर्शित कलाकृतियां बैगा आदिवासियों के रहन-सहन, उनके रीति-रिवाज, प्रकृति से उनके गहरे संबंध और जीवन दर्शन को बेहद खूबसूरती से दर्शाती हैं. गैलरी में मानव जीवन के 3 आयाम भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को भी कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है.

कान्हा नेशनल पार्क में सजी सराई आर्ट गैलरी (ETV Bharat)
सराई आर्ट गैलरी में लगी पेंटिंग (ETV Bharat)

आशीष कछवाहा ने ईटीवी भारत को बताया, "मैं पिछले 26 वर्षों से बैगा आदिवासियों पर शोध कर रहा हूं. जब मैं कान्हा आया था, तब शुरुआत में घास की झोपड़ी में रहता था. बाद में मुझे लगा कि यहां आने वाले विदेशी पर्यटकों को बैगा संस्कृति को चित्रों के माध्यम से दिखाना चाहिए. इसी सोच के साथ मैंने और मेरे साथी कलाकारों ने मिलकर इस आर्ट गैलरी का निर्माण किया."

मंडला में बाघों के बीच बैगा संस्कृति की झलक (ETV Bharat)

आशीष कछवाहा और उनके साथी कलाकारों की यह पहल न केवल कला को जीवंत करती है, बल्कि बैगा जनजाति की सांस्कृतिक विरासत को भी नई पहचान देती है. यह गैलरी इस बात का उदाहरण है कि जब कला और शोध एक साथ सामने आते हैं, तो वे समाज की अमूल्य परंपराओं को दुनिया के सामने सम्मान के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं.

बैगा समुदाय के विरासत से जुड़ी अनोखी सराई आर्ट (ETV Bharat)
