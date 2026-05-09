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काजीरंगा से दूसरी बार कान्हा लाए गए ताकतवर मेहमान, टाइगर के घर में खलबली

कान्हा टाइगर रिजर्व में विशाल शरीर और गजब की ताकत वाले जंगली भैंसों की दूसरी खेप पहुंची, 150 साल बाद पुनर्स्थापना.

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कान्हा टाइगर रिजर्व पहुंचे गजब की ताकत वाले जंगली भैंसे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 10:40 PM IST

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Updated : May 9, 2026 at 10:49 PM IST

3 Min Read
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मंडला: असम के काजीरंगा टाइगर रिजर्व से 4 और जंगली भैंसों को कान्हा टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया है. शनिवार को यहां सुपखार परिक्षेत्र में विशेष रूप से निर्मित बाड़े में सभी को छोड़ा गया है. कान्हा टाइगर रिजर्व में जंगली भैंसों की संख्या अब बढ़कर 8 तक पहुंच गई है. यहां अगामी 3 सालों में 50 भैंसों को लाकर छोड़े जाने की योजना है.

जंगली भैंसों को फिर से बसाने की कोशिश

करीब 150 साल पहले मध्य प्रदेश के जंगलों से विलुप्त हो चुके जंगली भैंसों को फिर से बसाने की दिशा में यह बड़ी पहल मानी जा रही है. प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की प्रेरणा से वन विभाग ने विशेष योजना तैयार कर असम के काजीरंगा टाइगर रिजर्व से जंगली भैंसों को लाकर कान्हा के सुपखार क्षेत्र में पुनर्स्थापित करने का अभियान शुरू किया है. वन विभाग ने दूसरे चरण में शनिवार को 4 अन्य भैंसों को छोड़ा है.

कान्हा टाइगर रिजर्व में काजीरंगा से 4 और भैंसे पहुंचे (ETV Bharat)

कुनबा बढ़ाने का लक्ष्य

कान्हा टाइगर रिजर्व में पहले चरण में 4 जंगली भैंसों को बसाया गया था. जबकि दूसरे चरण में चार और भैंसों को लाया गया. अब कान्हा में जंगली भैंसों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है, जिसमें 2 नर और 6 मादा शामिल हैं. वन विभाग ने आगामी तीन वर्षों में 50 जंगली भैंसों के पुनर्स्थापन का लक्ष्य तय किया है.

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जंगली भैंसों को फिर से बसाने की कोशिश (ETV Bharat)

पुनर्वास की दिशा में ऐतिहासिक कदम

करीब 2200 किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर काजीरंगा से कान्हा तक इन जंगली भैंसों को विशेष वन्यजीव परिवहन वाहनों के जरिए सुरक्षित लाया गया. 72 घंटे के इस सफर में चिकित्सकों और वन अधिकारियों की टीम लगातार निगरानी करती रही. यह परियोजना मध्य प्रदेश में जैव विविधता संरक्षण और विलुप्त वन्यजीवों के पुनर्वास की दिशा में ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है.

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चिकित्सकों और वन अधिकारियों की निगरानी में लाया गया मंडला (ETV Bharat)

सीएम मोहन ने छोड़े थे 4 जंगली भैंसे

कान्हा नेशनल पार्क के सहायक संचालक आशीष पांडे ने बताया, "मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा कान्हा नेशनल पार्क में जंगली भैंसों को स्थापित करने की विशेष परियोजना चलाई जा रही है. ये लगभग 150 वर्ष पूर्व हमारे मध्य प्रदेश की धरती से विलुप्त हो चुके थे, प्रथम चरण में 28 अप्रैल को मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा यहां 4 भैंसों को छोड़ा गया था."

उन्होंने आगे कहा, "द्वितीय चरण में आज (9 मई) को 4 भैंसों को छोड़ा गया है. यह सभी स्वस्थ हैं और इन्हें 72 घंटे की लगातार सफर के बाद असम से सुखाकर के जंगल में छोड़ गया है."

Last Updated : May 9, 2026 at 10:49 PM IST

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