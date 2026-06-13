दो नर्सों ने बुना ब्लैकमेलिंग का जाल, कांस्टेबल से 5 साल तक वसूली, उगले सारे राज
मंडला के बम्हनी पुलिस थाने में तैनात आरक्षक की मौत के मामले में दो संविदा नर्स सहित 3 लोग गिरफ्तार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 3:57 PM IST
मंडला : ब्लैकमेलिंग के जाल में उलझे पुलिसकर्मी को जान से हाथ धोना पड़ा. इस मामले में अब पुलिस की कार्रवाई शुरू हो गई है. मामला बम्हनी बंजर थाना परिसर में पुलिसकर्मी सुनील सरयाम की मौत का है. पुलिस ने दो संविदा स्टाफ नर्स और उसके भाई को गिरफ्तार किया है. पुलिसकर्मी ने इनके नाम पत्र में लिखे थे. इसमें ल्लेख किया गया कि आपत्तिजनक फोटो और वीडियो के आधार पर उसे लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा है. आरोप है कि पैसों की मांग लगातार बढ़ती जा रही थी, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान था.
आरोपियों से अहम डिजिटल साक्ष्य बरामद
पुलिस अधीक्षक राजेश रघुवंशी ने बताया "प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कोविड काल के दौरान मृतक का आरोपियों से संपर्क हुआ था. इसके बाद आपत्तिजनक सामग्री के जरिए उसे लंबे समय तक प्रताड़ित किया गया. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य भी बरामद किए हैं. मामले की जांच जारी है. अगर कोई और नाम सामने आता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी."
पत्र में मानसिक प्रताड़ना का जिक्र
कानून के शिकंजे में आए आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है. मामले के अनुसार 8 जून को बम्हनी बंजर थाना परिसर स्थित सरकारी क्वार्टर में आरक्षक सुनील सरयाम का शव मिला था. पुलिस ने मौके से पत्र बरामद किया था. इसमें संबंधित लोगों पर प्रताड़ना और धमकी देने के आरोप लगाए गए थे.
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बीते 5 साल से हो रही थी ब्लैकमेलिंग
पुलिस जांच में पता चला है कि वर्ष 2021 में बम्हनी बंजर में तैनाती के दौरान आरक्षक का स्थानीय अस्पताल की दो स्टाफ नर्सों से संपर्क हुआ. इन लोगों के बीच नजदीकी बढ़ी. फिर आरक्षक के आपत्तिजनक वीडियो बनाए गए. वीडियो व फोटो के आधार पर बीते 5 साल से आरक्षक से वसूली की जा रही थी. ब्लैकमेलिंग से आरक्षक तंग आ गया था. उसने कई बार आरोपियों से सुलह का प्रयास किया लेकिन वह जाल में फंसता गया.