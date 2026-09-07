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दूध लेने निकले महंत की करंट से मौत, रास्ते में टूटकर पड़ा था 11 केवी का तार

बाजना चौकी प्रभारी गोपाल गुर्जर ने स्थानीय लोगों के हवाले से बताया कि मंदिर में महंत के रूप में रह रहे 74 वर्षीय भूपाल शर्मा सोमवार सुबह दूध लेने जा रहे थे. रास्ते में 11 केवी बिजली लाइन का तार टूटकर जमीन पर पड़ा हुआ था. महंत अनजाने में उसके संपर्क में आ गए और करंट की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

भरतपुर: जिले के बयाना के गढ़ी बाजना क्षेत्र में दूध लेने के लिए मंदिर से निकले बुजुर्ग महंत की रास्ते में टूटे पड़े 11 केवी बिजली के तार की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई. करंट इतना तेज था कि महंत ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. कुछ देर बाद मंदिर की ओर जा रहे ग्रामीणों को रास्ते में उनका शव पड़ा मिला. हादसे के बाद ग्रामीणों ने बिजली निगम पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं.

कुछ समय बाद मंदिर की ओर जा रहे ग्रामीणों की नजर रास्ते में पड़े महंत के शव पर पड़ी. घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने तत्काल गढ़ी बाजना थाना पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर बयाना अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है. गुर्जर ने बताया कि मृतक महंत उत्तराखंड के बाजपुर थाना क्षेत्र के मुंडिया कला गांव के रहने वाले थे. परिजनों के बयाना पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा. पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा.

डिस्कॉम के प्रति ग्रामीणों में रोष: हादसे के बाद चंदोलपुरा गांव के ग्रामीणों में डिस्कॉम के प्रति आक्रोश है. ग्रामीणों का आरोप है कि 11 केवी बिजली लाइन का तार टूटकर रास्ते में पड़ा हुआ था और उसमें करंट प्रवाहित हो रहा था. इसके बावजूद समय रहते बिजली निगम को इसकी जानकारी नहीं हुई और न ही तार को हटाया गया. ग्रामीणों ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मामले की जांच और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.