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स्लीप एपनिया के इलाज में 'मैंडिबुलर एडवांसमेंट डिवाइस' को मिला भारतीय पेटेंट, अब खर्राटों से मिलेगी मुक्ति

बीएचयू के डेंटल डिपार्टमेंट को महत्वपूर्ण पेटेंट मिला है. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : अगर आपको भी रात में अच्छी नींद नहीं आती और सोते वक्त खर्राटे लेने की आदत है, तो हो सकता है आपको स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम हो. अब इस बीमारी का इलाज हो सकेगा. मुंह के जबड़े को आगे की तरफ खिसकाकर बिना किसी ऑपरेशन के इस बीमारी को खत्म किया जा सकता है. इसके लिए कई दिनों से किये जा रहे प्रयास के बाद बीएचयू के डेंटल डिपार्टमेंट को एक महत्वपूर्ण पेटेंट मिल गया है.

भारतीय पेटेंट अधिनियम के अंतर्गत ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया के प्रबंधन में विकसित एक अभिनव मैंडिबुलर एडवांसमेंट डिवाइस को पेटेंट मिला है. इस आविष्कार को डॉ. विपुल शर्मा, डॉ. टीपी चतुर्वेदी एवं डॉ. एचसी बरनवाल द्वारा विकसित किया गया है, जो दंत चिकित्सा एवं स्लीप चिकित्सा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है.

डॉ. टीपी चतुर्वेदी एवं डॉ. विपुल शर्मा ने बताया कि डेंटल स्लीप मेडिसिन, दंत चिकित्सा की एक उभरती हुई नई शाखा है, जिसके माध्यम से जबड़ों की असामान्यताओं के कारण खर्राटे एवं श्वसन संबंधी समस्याओं से पीड़ित मरीजों का उपचार संभव हो सकेगा. यह मौखिक उपकरण जबड़े की स्थिति को ठीक करने के लिए डेंटिस्ट द्वारा दिए गए विशेष उपकरण है. पेटेंट प्राप्त यह उपकरण इसके बिना ऑपरेशन के चिकित्सा प्रबंधन के लिए एक बेहतर काम होगा. इसमें एक मेनेजेबल और एडजेस्टेबल डिवाइस दिया गया है, जो धीरे-धीरे मैंडिबल (निचले जबड़े) को आगे की ओर बढ़ाता है, जिससे ऊपरी श्वसन मार्ग का आयाम बढ़ाने में सहायता मिलती है. जबड़े की यह आगे आने की स्थिति नींद के दौरान एयर फ्लो को आसान बनाती है तथा सांस लेने में अवरोध को कम करने के साथ-साथ श्वसन प्रक्रिया एवं नींद की गुणवत्ता में सुधार लाने का उद्देश्य रखती है. डॉ. विपुल शर्मा ने बताया कि यह उपकरण ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया (OSA) से पीड़ित उपयुक्त मरीजों के लिए एक सुविधाजनक, मरीज-अनुकूल गैर इनवेसि उपचार पद्धति प्रस्तुत करता है. इसके एडजस्टेबल संरचना के माध्यम से प्रत्येक मरीज की व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार जबड़े को नियंत्रित रूप से आगे बढ़ाना संभव है.