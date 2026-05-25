हिमाचल में पंचायत चुनाव से पहले चले चाकू और पत्थर, महिला प्रत्याशी पर हमला
मतदान से ठीक पहले इस घटना से जिला परिषद भाम्बला वार्ड में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल के साथ राजनीति में हलचल तेज हो गई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 25, 2026 at 9:24 AM IST|
Updated : May 25, 2026 at 10:48 AM IST
मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में पंचायती राज चुनाव के बीच रविवार देर शाम जिला परिषद भाम्बला वार्ड में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. जिला परिषद प्रत्याशी अभिलाषा ठाकुर पर अज्ञात लोगों द्वारा हमला किए जाने के आरोप लगे हैं. यह वार्ड भाजपा सांसद एवं बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत का गृह वार्ड है. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गरमा गया है और चुनावी माहौल के बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं.
जिला परिषद प्रत्याशी पर हमला
अभिलाषा ठाकुर ने आरोप लगाया है कि, वह रविवार शाम अपने चुनाव प्रचार अभियान से लौट रही थीं. खुडला क्षेत्र के पास वह वाहन से शौच के लिए नीचे उतरी थीं. इसी दौरान वहां मौजूद कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर हमला कर दिया. वहीं, अभिलाषा ठाकुर का कहना है कि हमलावरों ने उन पर चाकू से वार किया और पत्थरबाजी भी की. अचानक हुए इस हमले से वह घायल हो गईं. घटना में उनके सिर और बाजू में चोटें आई हैं, जबकि उनकी कार को भी नुकसान पहुंचा है. पत्थर लगने से वाहन के शीशे और अन्य हिस्से क्षतिग्रस्त बताए जा रहे हैं.
चाकू और पत्थरों से वार के गंभीर आरोप
परिवारजनों के अनुसार, घटना के समय एक अन्य महिला भी उनके साथ मौजूद थीं. हमले के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घायल अवस्था में अभिलाषा ठाकुर को तुरंत उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे घटनास्थल का निरीक्षण किया. वहीं, क्षेत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों और समर्थकों के बीच भी इस घटना को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं.
जांच में जुटी पुलिस
पुलिस अधीक्षक मंडी विनोद कुमार ने बताया कि, "मामले में शिकायत के आधार पर नियमानुसार जांच की जा रही है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच में जुटी हुई है और हमलावरों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है."
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