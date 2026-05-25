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हिमाचल में पंचायत चुनाव से पहले चले चाकू और पत्थर, महिला प्रत्याशी पर हमला

मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में पंचायती राज चुनाव के बीच रविवार देर शाम जिला परिषद भाम्बला वार्ड में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. जिला परिषद प्रत्याशी अभिलाषा ठाकुर पर अज्ञात लोगों द्वारा हमला किए जाने के आरोप लगे हैं. यह वार्ड भाजपा सांसद एवं बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत का गृह वार्ड है. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गरमा गया है और चुनावी माहौल के बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं.

जिला परिषद प्रत्याशी पर हमला

अभिलाषा ठाकुर ने आरोप लगाया है कि, वह रविवार शाम अपने चुनाव प्रचार अभियान से लौट रही थीं. खुडला क्षेत्र के पास वह वाहन से शौच के लिए नीचे उतरी थीं. इसी दौरान वहां मौजूद कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर हमला कर दिया. वहीं, अभिलाषा ठाकुर का कहना है कि हमलावरों ने उन पर चाकू से वार किया और पत्थरबाजी भी की. अचानक हुए इस हमले से वह घायल हो गईं. घटना में उनके सिर और बाजू में चोटें आई हैं, जबकि उनकी कार को भी नुकसान पहुंचा है. पत्थर लगने से वाहन के शीशे और अन्य हिस्से क्षतिग्रस्त बताए जा रहे हैं.