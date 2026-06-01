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पूर्व मंत्री की बेटी और कांग्रेस जिला अध्यक्ष हार गई जिला परिषद का चुनाव, पार्टी के लोगों ने ही मांग लिया इस्तीफा

बीते कल हिमाचल में जिला परिषद और बीडीसी के चुनावों के नतीजे जारी कर दिए. इसमें कई चौकाने वाले परिणाम सामने आ रहे हैं.

चंपा ठाकुर
चंपा ठाकुर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 1:38 PM IST

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Updated : June 1, 2026 at 1:49 PM IST

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मंडी: जिला परिषद चुनाव के नतीजों ने मंडी की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है. कभी सीएम की कुर्सी के दावेदार रहे और वीरभद्र सिंह से सीधी टक्कर लेने वाले कौल सिंह का चुनावी रसूख घटता जा रहा है. पंचायत चुनाव के नतीजे इसकी गवाही दे रहे हैं. कौल सिंह ने अपना आखिरी चुनाव 2012 में जीता था. 2017 और 2022 का विधानसभा चुनाव हार गए. उनकी बेटी चंपा ठाकुर भी 2022 विधानसभा चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव भी हार गई.

कांग्रेस की जिला अध्यक्ष चंपा ठाकुर को जिला परिषद वार्ड-31 कोटली से करारी हार का सामना करना पड़ा है. भाजपा समर्थित प्रत्याशी हेमलता को 8659 वोट मिले, जबकि चंपा ठाकुर को 6195 मतों से संतोष करना पड़ा. इस तरह हेमलता ने 2464 मतों के बड़े अंतर से जीत हासिल कर जिला परिषद सदस्य का चुनाव अपने नाम कर लिया. रिटर्निंग अधिकारी की ओर से जारी परिणामों के अनुसार वार्ड में कुल 14,864 वैध मत पड़े. इनमें सबसे अधिक मत प्राप्त करने पर हेमलता को विजेता घोषित किया गया. ये हार इसलिए भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि चंपा ठाकुर वर्तमान में मंडी जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष हैं और लंबे समय से सक्रिय राजनीति में अपनी पहचान रखती हैं. इससे पहले मंडी नगर निगम के चुनाव में वार्ड नंबर एक से कौल सिंह के रिश्तेदार भी निर्दलीय उम्मीदवार से चुनाव हार गए थे.

राजनीतिक जानकारों की मानें तो कोटली वार्ड में मिले इस परिणाम को केवल स्थानीय चुनावी हार के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे मंडी में कांग्रेस की कमजोर होती स्थिति और भाजपा की बढ़ती राजनीतिक पकड़ के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है. इसे लोग कौल सिंह का घटता सियासी रसूख भी मान रहे हैं. खास बात यह है कि कोटली क्षेत्र को भाजपा विधायक अनिल शर्मा का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है. ऐसे में भाजपा समर्थित प्रत्याशी की बड़ी जीत को भाजपा के संगठनात्मक प्रभाव और जनाधार की मजबूती के रूप में देखा जा रहा है. नगर निगम मंडी चुनाव में कांग्रेस को पहले ही निराशाजनक परिणाम मिले थे. अब जिला कांग्रेस अध्यक्ष की हार ने पार्टी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. लगातार दो महत्वपूर्ण चुनावों में मिले झटकों ने मंडी कांग्रेस के भीतर नेतृत्व और रणनीति को लेकर पार्टी के लोगों ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं.

पार्टी के लोगों ने मांगा इस्तीफा

इसी बीच कांग्रेस नेता एव पूर्व जिला प्रवक्ता आकाश शर्मा ने चंपा ठाकुर के इस्तीफे की मांग एक बार फिर दोहराई है. चुनाव में हार के बाद आकाश शर्मा ने कहा कि 'चंपा ठाकुर को जिला अध्यक्ष छोड़ देना चाहिए. भाई भतीजे और अपने चहेतों को टिकट बांटे गए. निष्ठावान लोगों को दरकिनार किया गया है, जिसके चलते यह परिणाम देखने को मिल रहे हैं.' राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि लगातार चुनावी असफलताओं के बाद कांग्रेस हाईकमान मंडी संगठन को लेकर कोई बड़ा फैसला लेगी या पुरानी रिवायत ही जारी रहेगी. हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि कांग्रेस नेतृत्व इस हार को किस रूप में लेता है और मंडी संगठन में किसी बदलाव की दिशा में कदम उठाता है या नहीं.

कौन हैं चंपा ठाकुर

चंपा ठाकुर ने वर्ष 2000, 2005, 2011 और 2021 में लगातार चार बार जिला परिषद का चुनाव जीता था. वर्ष 2016 के चुनावों के बाद उन्हें मंडी जिला परिषद का अध्यक्ष चुना गया था. हालांकि, जुलाई 2018 में भाजपा समर्थित सदस्यों की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के कारण उन्हें इस पद से हटना पड़ा था. उनके पिता कौल सिंह ठाकुर द्रंग क्षेत्र से 8 बार विधायक और प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं. हाल ही में दिए अपने बयानों में उन्होंने यह भी कहा था कि यदि वह 2022 का यह चुनाव जीत जाते, तो वह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार होते.

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Last Updated : June 1, 2026 at 1:49 PM IST

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