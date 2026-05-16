महिला ने की आत्महत्या, पास खड़ा रोता रहा 3 साल का मासूम
हिमाचल में अपने तीन साल के बेटे के सामने ही महिला ने मौत को गले लगा लिया और मासूम वहीं खड़ा रोता रहा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 1:54 PM IST
मंडी: जिला मंडी के सुंदरनगर में एक महिला द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. सुंदरनगर के बीएसएल कॉलोनी थाना क्षेत्र के तुनाही मोहल्ला में सामने आई इस हृदयविदारक घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है. घटना का सबसे भावुक और दर्दनाक पहलू यह रहा कि जिस समय महिला ने मौत को गले लगाया, उस समय महिला का तीन साल का मासूम बेटा भी वहीं मौजूद था, जो कि वहां खड़ा बिलखता रहा.
घटना के समय घर में बेटे संग अकेली थी महिला
एसपी मंडी विनोद कुमार ने बताया कि मृतका की पहचान वनिता (उम्र 30 साल) पत्नी दिनेश कुमार निवासी बीबीएमबी कॉलोनी तुनाही मोहल्ला के रूप में हुई है. घटना के समय वनिता अपने तीन साल के बेटे के साथ घर पर अकेली थी, जबकि परिवार के अन्य सदस्य बाहर गए हुए थे. जब परिजन घर लौटे तो बच्चे के लगातार रोने की आवाज सुनाई दी. जिसके बाद उन्होंने कमरे का दरवाजा खटखटाया और कई बार आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण परिजनों की चिंता बढ़ गई. अनहोनी की आशंका होने पर उन्होंने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया.
कमरे का दृश्य देखकर परिजन रह गए स्तब्ध
दरवाजा घुलते ही कमरे के अंदर का दृश्य देखकर सभी परिवार वाले स्तब्ध रह गए. महिला ने आत्महत्या कर ली थी और उसका मासूम बेटा पास में खड़ा रो रहा था. परिजनों ने तुरंत महिला को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. घटना की सूचना तुरंत पुलिस थाना बीएसएल कॉलोनी को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
'घटना से पहले मोहल्ले में लोगों से बात कर रही थी वनीता'
एसपी मंडी विनोद कुमार ने बताया कि घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और परिजनों व स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है. पूछताछ में स्थानीय लोगों ने बताया की वनिता का व्यवहार सामान्य था और किसी को भी इस तरह की घटना की आशंका नहीं थी. लोगों ने बताया कि घटना से कुछ समय पहले तक वो मोहल्ले के लोगों के साथ सामान्य बातचीत कर रही थी. अचानक हुई इस घटना ने पूरे मोहल्ले को गहरे सदमे में डाल दिया है.
"एक महिला द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और प्रारंभिक जांच के बाद ही आत्महत्या के कारणों का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है." - विनोद कुमार, एसपी मंडी