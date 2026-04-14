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'अगर बसें बंद नहीं होती तो शायद जिंदा होती छात्रा', सरकाघाट हत्याकांड पर छलका ग्रामीणों का दर्द, सरकार से उठाई ये मांग

सरकाघाट छात्रा हत्याकांड के बाद से ग्रामीणों और महिलाओं में खौफ का माहौल है.

सरकाघाट छात्रा हत्याकांड को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश
सरकाघाट छात्रा हत्याकांड को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 5:59 PM IST

4 Min Read
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शिमला: अगर बसें बंद नहीं होती तो शायद आज 19 वर्षीय छात्रा हम सबके बीच होती. इस बात का मलाल आज मंडी जिले के सरकाघाट में रहने वाले सभी ग्रामीणों की जेहन में है. 13 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट में आंखों में कुछ बनने का सपना लेकर कॉलेज के लिए निकली 19 वर्षीय छात्रा पर एक युवक ने धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस दौरान आरोपी ने छात्रा पर दराट से वार कर सिर धड़ से अलग कर दिया. जिसके बाद से पूरे क्षेत्र में खौफ का माहौल है. लड़कियों और महिलाएं डर के साए में हैं. वहीं, स्थानीय ग्रामीण और महिलाएं इस घटना के पीछे HRTC की बसों का न चलना भी एक बड़ा कारण मान रही है.

बस सेवा बंद होने से घटी ये घटना

सरकाघाट उपमंडल के गोपालपुर क्षेत्र में दिनदहाड़े हुए छात्रा की हत्या से लोग दहशत में है. वहीं, ग्रामीणों ने इस हत्याकांड को लेकर एक और गंभीर मुद्दा उठाया है. स्थानीय भूपेंद्र सिंह, कांता, मनीष, दिलीप, सुमित सहित अन्य लोंगो ने बताया, 'क्षेत्र में पहले चलने वाली बस सेवाएं बंद होने के कारण छात्रा को पैदल मुख्य सड़क तक जाना पड़ा, जो इस घटना का एक अहम कारण है. आज भी कई बच्चे पैदल चल लंबा सफर तय कर रहे हैं, जिससे उनके साथ किसी तरह की अनहोनी होने का खतरा बना रहता है. लेकिन सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है'.

छात्रा को नम आंखों से ग्रामीणों ने दी अंतिम विदाई

बता दें कि सरकाघाट में कॉलेज छात्रा की हुई निर्मम हत्या ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है. छात्रा का परिवार सहित पूरा गांव शोक में डूबा है. आज छात्रा को नम आंखों के साथ परिवारजनों और ग्रामीणों ने अंतिम विदाई दी. पैतृक गांव में ही छात्रा का अंतिम संस्कार किया गया. अंतिम संस्कार में स्थानीय विधायक दिलीप ठाकुर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे. इस मौके पर विधायक ने कहा कि वे पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है और सरकार को इसे सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए.

वहीं, विधायक ने सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में प्रभावित बस रूटों को लेकर चिंता जताई. विधायक दिलीप ठाकुर ने कहा, 'इस मुद्दे को वे विधानसभा में भी उठा चुके हैं, लेकिन अभी तक बस सेवाएं बहाल नहीं हो पाई हैं. उन्होंने छात्रा हत्याकांड पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि अपने जीवन में उन्होंने इस तरह का अपराध पहले कभी नहीं देखा. साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों की सराहना करते हुए कहा कि आरोपी को पकड़ने में जनता ने अहम भूमिका निभाई, जिसके लिए वे उनके आभारी हैं'.

हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार

बता दें कि छात्रा हत्याकांड के कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. हालांकि अब तक हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है. पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद ही असली कारण सामने आएगा. वहीं, पुलिस ने आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल दराट भी बरामद कर लिया है.

दोषी को फांसी देने की मांग

वहीं, बीती शाम स्थानीय लोगों ने इस हत्याकांड के विरोध में सरकाघाट-घुमारवीं हाईवे पर मौंही के पास चक्का जाम किया था और दोषी को फांसी देने की मांग उठाई. घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी मंडी विनोद कुमार और एएसपी अभिमन्यु वर्मा मौके पर पहुंचे. करीब दो घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद डीएसपी के आश्वासन पर देर शाम जाम खोला गया.

राज्यपाल में घटना पर जताया दुख

राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने घटना पर गहरा दुख जताया और इसे निंदनीय बताया है. उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया है.

ये भी पढ़ें: सरकाघाट छात्रा हत्याकांड: भारी भीड़ के बीच नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई, स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश

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