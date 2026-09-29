राष्ट्रपति के आने का है इंतजार, भेंट देने के लिए खास स्मृति चिन्ह तैयार
एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेंट किया जाएगा हस्तनिर्मित स्मृति चिन्ह.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 1:54 PM IST|
Updated : September 29, 2026 at 2:18 PM IST
बिलासपुर: हिमाचल की पारंपरिक हस्तशिल्प कला की पहचान देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक अपनी पहुंच बना चुकी है. हिमाचल के हस्तशिल्पकार वीर सिंह द्वारा तैयार किया गया पारंपरिक रणसिंघा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट किया जाएगा. गौरतलब है कि 6 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिलासपुर स्थित एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी. इसी दौरान उन्हें ये विशेष स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा.
पीतल और तांबे से तैयार रणसिंघा
वीर सिंह द्वारा तैयार किए गए इस स्मृति चिन्ह में दो पारंपरिक रणसिंघे लगाए गए हैं और इनके बीच में एम्स का लोगो (Logo) तैयार किया गया है. इसे पीतल और तांबे की धातु से हाथ से तैयार किया गया है. हस्तशिल्पकार वीर सिंह मंडी जिले के सराज क्षेत्र के थाची के रहने वाले हैं. खास बात यह है कि रणसिंघा तैयार करने की यह कला वीर सिंह के परिवार की कई पीढ़ियों से चली आ रही है. परिवार के अन्य सदस्य भी इस पारंपरिक हस्तशिल्प को तैयार करने में उनकी मदद करते हैं. रणसिंघे के साथ-साथ देवताओं के मोहरे भी परिवार के सदस्य आज तक हाथ से ही तैयार करते आ रहे हैं.
इन प्रमुख हस्तियों को भेंट किया है रणसिंघा
वीर सिंह की बनाई हस्तशिल्प कला इससे पहले भी देश की कई प्रमुख हस्तियों तक पहुंच चुकी है. उनके द्वारा तैयार किया गया रणसिंघा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट किया जा चुका है. इसके अलावा हिमाचल की देव संस्कृति और लोक कला को दर्शाने वाले उनके हस्तनिर्मित रणसिंघे देश के विभिन्न राज्यों के साथ-साथ विदेशों तक भी पहुंच चुके हैं.
क्या है रणसिंघा ?
रणसिंघा एक पारंपरिक और प्राचीन वायु वाद्य यंत्र (Wind instrument) है. ऐतिहासिक रूप में इसका उपयोग युद्ध या किसी खास अवसर पर हुंकार भरने के लिए किया जाता था. इसे खासतौर पर हिमाचल और उत्तराखंड में बजाया जाता है. इसे 'भारतीय तुरही' के नाम से भी जाना जाता है.
रणसिंघा को मिला है जीआई टैग
हस्तशिल्पकार वीर सिंह ने बताया कि रणसिंघे को जीआई टैग की मान्यता मिलने के बाद इस पारंपरिक कला को नई पहचान मिली है. वीर सिंह को पारंपरिक हस्तशिल्प कला को संरक्षित करने और उसे आगे बढ़ाने के प्रयासों के लिए पिछले वर्ष दिल्ली में यंग आर्टिजन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है. उनके अनुसार रणसिंघा केवल सजावटी वस्तु नहीं है, बल्कि हिमाचल की देव संस्कृति और सदियों पुरानी हस्तशिल्प परंपरा का प्रतीक है. हिमाचल के कई क्षेत्रों में रणसिंघा देव परंपरा और धार्मिक आयोजनों का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है. उन्होंने जीआई टैग के अधिकृत उपयोगकर्ताओं में हस्तशिल्पकारों को शामिल करने और बिचौलियों की भूमिका कम करने की मांग भी उठाई है.
"पारंपरिक तरीके से तैयार किए जाने वाले रणसिंघे में कारीगरों की मेहनत के साथ प्रदेश की लोक संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है. जीआई टैग मिलने के बाद इस कला को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और पहचान मिलने की उम्मीद है." - वीर सिंह, हस्तशिल्पकार