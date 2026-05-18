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जयराम ठाकुर के गृह जिले में कांग्रेस ने लगाई सेंध, नगर पंचायतों में क्लीन स्वीप किया, नगर परिषदों में भी जीते

मंडी: हिमाचल प्रदेश के सबसे अहम राजनीतिक जिलों में शामिल मंडी ने इस बार नगर निकाय चुनावों में बदले हुए राजनीतिक संकेत दिए हैं. लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ माने जाने वाले इस जिले में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों के बेहतर प्रदर्शन ने भाजपा खेमे की चिंता बढ़ा दी है. खासतौर पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के गृह जिला में नेरचौक नगर परिषद के नतीजों ने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींचा है, जहां कांग्रेस ने भाजपा को लगभग पूरी तरह साफ कर दिया. हालांकि सुंदरनगर में भाजपा ने मजबूत वापसी कर अपनी साख बचाने में सफलता हासिल की.

48 वार्डों में कांग्रेस रही आगे

मंडी जिले के छह शहरी निकायों के कुल 48 वार्डों में हुए चुनावों में कांग्रेस समर्थित 23 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, जबकि भाजपा समर्थित केवल 19 प्रत्याशी ही जीत सके. वहीं 6 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने कब्जा जमाया. इन परिणामों ने साफ संकेत दिया है कि इस बार मतदाताओं ने मिश्रित जनादेश दिया है और कई क्षेत्रों में स्थानीय मुद्दे पार्टी राजनीति पर भारी पड़े हैं.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन नतीजों का असर आगामी नगर निकाय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनावों पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि कई निकायों में निर्दलीय पार्षद सत्ता गठन में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं.

नेरचौक में भाजपा को बड़ा झटका

नगर परिषद नेरचौक के परिणाम भाजपा के लिए सबसे बड़ा झटका माने जा रहे हैं. यहां कांग्रेस समर्थित 8 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, जबकि भाजपा समर्थित केवल एक प्रत्याशी ही जीत सका. वह भी बेहद कम अंतर यानी महज तीन वोटों से चुनाव जीत पाया. नेरचौक का चुनाव इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि यह क्षेत्र भाजपा विधायक इंद्र सिंह गांधी का राजनीतिक क्षेत्र माना जाता है. ऐसे में यहां भाजपा की कमजोर स्थिति ने पार्टी संगठन को अंदरखाने मंथन करने पर मजबूर कर दिया है. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि शहरी क्षेत्रों में भाजपा की पकड़ पहले जैसी मजबूत नजर नहीं आ रही.

करसोग और रिवालसर में भी कांग्रेस मजबूत

नगर पंचायत करसोग और रिवालसर से भी कांग्रेस के लिए राहत भरे संकेत मिले हैं. करसोग में कांग्रेस समर्थित 4 उम्मीदवार जीतने में सफल रहे, जबकि भाजपा को केवल एक सीट मिली. एक सीट अन्य उम्मीदवार के खाते में गई. वहीं रिवालसर में कांग्रेस ने और बेहतर प्रदर्शन करते हुए 5 सीटों पर जीत दर्ज की. भाजपा यहां केवल 2 सीटों तक सीमित रही. इन दोनों क्षेत्रों में कांग्रेस समर्थकों ने जीत को लेकर जश्न भी मनाया.

सुंदरनगर में भाजपा ने बचाई प्रतिष्ठा

जहां एक ओर नेरचौक और अन्य क्षेत्रों के नतीजों ने भाजपा की चिंता बढ़ाई, वहीं सुंदरनगर ने पार्टी के लिए राहत का काम किया. नगर परिषद सुंदरनगर में भाजपा समर्थित 9 प्रत्याशी जीतने में सफल रहे, जबकि कांग्रेस समर्थित केवल 2 उम्मीदवारों को सफलता मिली। यहां 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर आगामी समीकरणों को दिलचस्प बना दिया है. सुंदरनगर के परिणामों को भाजपा के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि इससे पार्टी ने जिले में अपनी राजनीतिक पकड़ पूरी तरह कमजोर होने से बचा ली.

जोगिंद्रनगर और सरकाघाट में कांटे की टक्कर

नगर परिषद जोगिंद्रनगर में भाजपा समर्थित 3 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को केवल एक सीट मिली. दो सीटों पर अन्य उम्मीदवार विजयी रहे. वहीं सरकाघाट में मुकाबला पूरी तरह बराबरी का रहा। यहां भाजपा और कांग्रेस दोनों के 3-3 प्रत्याशी चुनाव जीतने में सफल रहे, जबकि एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई. ऐसे में यहां अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव में निर्दलीय पार्षदों की भूमिका अहम मानी जा रही है.