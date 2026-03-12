ETV Bharat / state

HRTC बस में दो नशेड़ी युवकों ने ड्राइवर-कंडक्टर से की मारपीट, यात्रियों से भी की बदसलूकी

मंडी पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया, 'मारपीट करने वाले दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है. सदर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है. आरोपियों के खिलाफ कानून के अनुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है'.

मंडी: मंडी बस स्टैंड में बीती रात एक बजे के करीब उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब दो नशे में धुत युवकों ने एचआरटीसी बस के चालक और परिचालक के साथ मारपीट कर दी. घटना उस समय हुई जब दिल्ली से मनाली जा रही एचआरटीसी की परमाणु डिपो की बस चाय-पान के लिए मंडी बस स्टैंड पर रुकी थी. बताया जा रहा है कि दोनों युवकों ने पहले बस में बैठी सवारियों को परेशान किया और जब चालक-परिचालक ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने उन पर हमला कर दिया. इस घटना में चालक और परिचालक दोनों घायल हुए हैं. मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार एचआरटीसी चालक भास्कर गौतम और परिचालक ललित कुमार दिल्ली से यात्रियों को लेकर मनाली की ओर जा रहे थे. देर रात करीब एक बजे बस मंडी बस स्टैंड पर कुछ देर के लिए रुकी. इसी दौरान दो युवक बस में चढ़ गए और यात्रियों से आधार कार्ड दिखाने की मांग करने लगे. दोनों युवक नशे की हालत में थे और यात्रियों से बदसलूकी कर रहे थे. जब यात्रियों ने उनके पास पहचान पत्र न होने की बात कही तो दोनों युवक बहस करने लगे और माहौल तनावपूर्ण हो गया.

स्थिति बिगड़ती देख कुछ यात्रियों ने बस के परिचालक को इसकी जानकारी दी. परिचालक ने जब दोनों युवकों को यात्रियों को परेशान करने से रोका तो वे भड़क उठे और चालक-परिचालक के साथ हाथापाई शुरू कर दी. इस दौरान उन्होंने परिचालक की वर्दी तक फाड़ दी और दोनों कर्मचारियों को चोटें भी आईं. घटना के बाद बस स्टैंड पर मौजूद लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को रात में ही गिरफ्तार कर लिया. बताया जा रहा है कि दोनों युवक पहले भी मारपीट के मामलों में पुलिस कार्रवाई का सामना कर चुके हैं.

इस घटना के बाद एचआरटीसी चालक और परिचालक यूनियनों ने कड़ी नाराजगी जताई है. यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है, 'बस स्टैंड में रात के समय असामाजिक तत्वों की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, जिससे यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है. यूनियन ने प्रशासन से बस स्टैंड में रात्रि के समय पुलिस जवानों की तैनाती सुनिश्चित करने की मांग उठाई है'.

