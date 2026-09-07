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गुड न्यूज: अब सिर्फ 60 मिनट में पहुंचे मंडी टू कुल्लू, कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर खुल गई दो नई टनल!

मंडी: मंडी से कुल्लू जाने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है. कीरतपुर-मनाली फोरलेन प्रोजेक्ट के तहत दयोड़ से हणोगी तक बनी नई टनलों का ट्रायल सफल रहा है. इन टनलों के शुरू होने के बाद भूस्खलन और जाम की आशंका वाले इस मुश्किल रास्ते पर सफर काफी आसान हो जाएगा. करीब 1 घंटे 50 मिनट में पूरा होने वाला यह सफर अब करीब एक घंटे में पूरा हो सकेगा. जरूरी सुरक्षा मानक पूरे होने के बाद अगले चार दिनों में यहां यातायात शुरू कर दिया जाएगा.

पंडोह बायपास-टकोली फोरलेन प्रोजेक्ट के प्रवेश द्वार पर दयोड़ से हणोगी तक बनी टनलों का सोमवार को ट्रायल किया गया. एनएचएआई बोर्ड सदस्य विपनेश शर्मा की मौजूदगी में अधिकारियों ने टनलों का निरीक्षण और ट्रायल किया. दयोड़-हणोगी का यह हिस्सा पहले जाम, घुमावदार सड़क और भूस्खलन के कारण वाहन चालकों के लिए मुश्किल माना जाता था. इस कारण कई बार मंडी से कुल्लू तक का सफर लंबा हो जाता था. नई टनलों के शुरू होने से इस हिस्से में यात्रा का समय काफी कम होगा और मंडी से कुल्लू का सफर करीब एक घंटे में पूरा होने की उम्मीद है.

फिलहाल दो टनलों से शुरू होगा ट्रैफिक

पंडोह बायपास-टकोली प्रोजेक्ट में कुल 10 टनलें बनाई गई हैं. दयोड़ से हणोगी तक बनी चार टनलें इस महत्वाकांक्षी परियोजना के प्रवेश द्वार का हिस्सा हैं. फिलहाल इनमें से एक साइड की दो टनलों को यातायात के लिए खोला जाएगा. एक टनल की लंबाई करीब 2.8 किलोमीटर और दूसरी की लंबाई करीब 650 मीटर है.

टनल का निरीक्षण करते NHAI अधिकारी (NHAI)

इन लोगों को होगा सबसे ज्यादा फायदा

इन टनलों के शुरू होने से मंडी से कुल्लू और मनाली की तरफ आने-जाने वाले स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. कुल्लू-मनाली आने वाले पर्यटकों, टैक्सी ऑपरेटरों और अन्य वाहन चालकों को भी इसका फायदा होगा. हणोगी क्षेत्र में पुराने सड़क मार्ग पर लगने वाले जाम और भूस्खलन के कारण बार-बार बाधित होने वाली आवाजाही भी बेहतर होने की उम्मीद है.