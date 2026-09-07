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गुड न्यूज: अब सिर्फ 60 मिनट में पहुंचे मंडी टू कुल्लू, कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर खुल गई दो नई टनल!

टनल्स के शुरू होने के बाद वाहन चालकों को पुराने कठिन और भूस्खलन संभावित रास्ते से काफी राहत मिलेगी.

कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर खुल गई दो नई टनल!
कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर खुल गई दो नई टनल! (NHAI)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 5:17 PM IST

4 Min Read
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मंडी: मंडी से कुल्लू जाने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है. कीरतपुर-मनाली फोरलेन प्रोजेक्ट के तहत दयोड़ से हणोगी तक बनी नई टनलों का ट्रायल सफल रहा है. इन टनलों के शुरू होने के बाद भूस्खलन और जाम की आशंका वाले इस मुश्किल रास्ते पर सफर काफी आसान हो जाएगा. करीब 1 घंटे 50 मिनट में पूरा होने वाला यह सफर अब करीब एक घंटे में पूरा हो सकेगा. जरूरी सुरक्षा मानक पूरे होने के बाद अगले चार दिनों में यहां यातायात शुरू कर दिया जाएगा.

पंडोह बायपास-टकोली फोरलेन प्रोजेक्ट के प्रवेश द्वार पर दयोड़ से हणोगी तक बनी टनलों का सोमवार को ट्रायल किया गया. एनएचएआई बोर्ड सदस्य विपनेश शर्मा की मौजूदगी में अधिकारियों ने टनलों का निरीक्षण और ट्रायल किया. दयोड़-हणोगी का यह हिस्सा पहले जाम, घुमावदार सड़क और भूस्खलन के कारण वाहन चालकों के लिए मुश्किल माना जाता था. इस कारण कई बार मंडी से कुल्लू तक का सफर लंबा हो जाता था. नई टनलों के शुरू होने से इस हिस्से में यात्रा का समय काफी कम होगा और मंडी से कुल्लू का सफर करीब एक घंटे में पूरा होने की उम्मीद है.

फिलहाल दो टनलों से शुरू होगा ट्रैफिक

पंडोह बायपास-टकोली प्रोजेक्ट में कुल 10 टनलें बनाई गई हैं. दयोड़ से हणोगी तक बनी चार टनलें इस महत्वाकांक्षी परियोजना के प्रवेश द्वार का हिस्सा हैं. फिलहाल इनमें से एक साइड की दो टनलों को यातायात के लिए खोला जाएगा. एक टनल की लंबाई करीब 2.8 किलोमीटर और दूसरी की लंबाई करीब 650 मीटर है.

टनल का निरीक्षण करते NHAI अधिकारी
टनल का निरीक्षण करते NHAI अधिकारी (NHAI)

इन लोगों को होगा सबसे ज्यादा फायदा

इन टनलों के शुरू होने से मंडी से कुल्लू और मनाली की तरफ आने-जाने वाले स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. कुल्लू-मनाली आने वाले पर्यटकों, टैक्सी ऑपरेटरों और अन्य वाहन चालकों को भी इसका फायदा होगा. हणोगी क्षेत्र में पुराने सड़क मार्ग पर लगने वाले जाम और भूस्खलन के कारण बार-बार बाधित होने वाली आवाजाही भी बेहतर होने की उम्मीद है.

नेता प्रतिपक्ष ने जताया केंद्र सरकार आभार

टनलों के सफल ट्रायल के बाद पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने टनलों का जायजा लिया. उन्होंने कहा कि इनके शुरू होने से कुल्लू-मनाली जाने वाले लोगों और पर्यटकों को बेहतर और सुगम यातायात सुविधा मिलेगी. उन्होंने टनलों का निर्माण गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के लिए एनएचएआई अधिकारियों को बधाई दी. उन्होंने इस प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया. उन्होंने कहा कि फोरलेन और टनलों के निर्माण से हिमाचल में सड़क संपर्क बेहतर होगा और लोगों के साथ पर्यटन क्षेत्र को भी इसका लाभ मिलेगा.

चार दिन में शुरू हो सकता है यातायात

एनएचएआई बोर्ड सदस्य विपनेश शर्मा ने बताया कि यह प्रोजेक्ट सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है. निरीक्षण के दौरान कुछ जरूरी सुरक्षा मानकों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. इन मानकों को अगले चार दिनों में पूरा करने के बाद टनलों में यातायात शुरू कर दिया जाएगा. उन्होंने इस काम के लिए एनएचएआई के साथ शापूरजी पालोनजी, एफकॉन्स, गावर कंस्ट्रक्शन और भारत कंस्ट्रक्शन की टीमों को भी बधाई दी.

दयोड़-हणोगी टनलों के शुरू होने के बाद वाहन चालकों को पुराने कठिन और भूस्खलन संभावित रास्ते से काफी राहत मिलेगी. इससे मंडी से पंडोह, औट और आगे कुल्लू-मनाली की ओर यातायात अधिक सुचारु होने की उम्मीद है. खासकर पर्यटन सीजन में इस मार्ग पर वाहनों का दबाव कम करने और सफर को तेज बनाने में टनलों की अहम भूमिका रहेगी.

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