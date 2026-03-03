ETV Bharat / state

होली पर लगा चंद्र ग्रहण, सूतक काल में छोटी काशी में सुबह से बंद रहे मंदिरों के कपाट

मंडी: छोटी काशी के नाम से विख्यात मंडी शहर में मंगलवार को लगने वाले चंद्र ग्रहण से पहले ही सूतक काल का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिला. होली जैसे प्रमुख पर्व के साथ पड़ रहे इस चंद्र ग्रहण को लेकर धार्मिक आस्थाओं के चलते शहर के कई प्रमुख मंदिरों के कपाट सुबह से ही बंद कर दिए गए. श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में प्रवेश तो मिला, लेकिन नियमित पूजा-अर्चना और मूर्ति स्पर्श पर रोक रही.

हिंदू धर्म में सूतक काल को विशेष महत्व दिया जाता है. धार्मिक मान्यता है कि ग्रहण से पहले का समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा के बढ़ने का संकेत देता है, इसलिए इस अवधि में विशेष सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है. शास्त्रों के अनुसार, चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण प्रारंभ होने से ठीक 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है. इसी परंपरा का पालन करते हुए मंडी के मंदिरों में भी निर्धारित समय से पहले कपाट बंद कर दिए गए.