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हिमाचल में बेटे ने की मां की हत्या, पिता को भी पीट-पीट कर किया घायल

बेटे ने की मां की हत्या ( ETV Bharat )

मंडी: जिला मंडी के उपमंडल सुंदरनगर के जयदेवी क्षेत्र के गांव गहरी में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां एक बेटे ने कथित रूप से अपनी मां की हत्या कर दी, जबकि पिता के साथ भी मारपीट की गई. घायल पिता का अस्पताल में उपचार चल रहा है. 51 साल की मृतक महिला पार्वती देवी, निवासी जयदेवी शिमला में सचिवालय में कार्यरत थीं. परिवार शिमला में ही रह रहा था. इन दिनों मक्की की बिजाई के लिए घर आया था. पुलिस की प्राथमिक जांच के मुताबिक आरोपी ने अपने पिता के साथ शराब का सेवन किया था. रात को पिता और बेटे में किसी बात को लेकर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने अपने पिता के साथ मारपीट कर दी, जिससे उन्हें चोटें आईं. बीच बचाव करने पहुंची मां भी आरोपी के गुस्से का शिकार हो गईं. आरोप है कि आरोपी बेटे ने पास में पड़े डंडे से मां की पिटाई कर दी, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोटें आईं और उनकी मौत हो गई. आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार