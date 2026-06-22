हिमाचल में बेटे ने की मां की हत्या, पिता को भी पीट-पीट कर किया घायल
शराब के नशे में बेटे ने मां की हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 12:36 PM IST
मंडी: जिला मंडी के उपमंडल सुंदरनगर के जयदेवी क्षेत्र के गांव गहरी में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां एक बेटे ने कथित रूप से अपनी मां की हत्या कर दी, जबकि पिता के साथ भी मारपीट की गई. घायल पिता का अस्पताल में उपचार चल रहा है. 51 साल की मृतक महिला पार्वती देवी, निवासी जयदेवी शिमला में सचिवालय में कार्यरत थीं. परिवार शिमला में ही रह रहा था. इन दिनों मक्की की बिजाई के लिए घर आया था.
पुलिस की प्राथमिक जांच के मुताबिक आरोपी ने अपने पिता के साथ शराब का सेवन किया था. रात को पिता और बेटे में किसी बात को लेकर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने अपने पिता के साथ मारपीट कर दी, जिससे उन्हें चोटें आईं. बीच बचाव करने पहुंची मां भी आरोपी के गुस्से का शिकार हो गईं. आरोप है कि आरोपी बेटे ने पास में पड़े डंडे से मां की पिटाई कर दी, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोटें आईं और उनकी मौत हो गई.
आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. घायल पिता को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने बताया कि 'पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की गहन जांच की जा रही है. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है. स्थानीय लोगों ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.'
वहीं, इस घटना के बाद पूरा गांव सदमे में है और शोक की लहर है. हत्या के कारणों की पुष्टि के लिए पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवाएगी. इस माह हिमाचल में दूसरी बार किसी महिला की हत्या की गई थी. इससे पहले संजौली में महिला की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी.
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