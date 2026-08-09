हिमाचल में आधी रात घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म! 5 लाख के गहने भी चुरा ले गया आरोपित
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही है. मामले की जांच जारी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 9, 2026 at 4:16 PM IST
मंडी: मंडी जिले के सुंदरनगर क्षेत्र में एक महिला ने एक व्यक्ति पर घर में घुसकर दुष्कर्म करने और करीब पांच लाख रुपये के सोने के आभूषण चोरी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. मामला सुंदरनगर पुलिस थाना के तहत हराबाग क्षेत्र का है. महिला की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अब शिकायत में लगाए गए आरोपों और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. महिला ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि 3 और 4 अगस्त की रात एक व्यक्ति उसके घर में घुस आया. शिकायत के अनुसार, आरोपी ने कमरे में उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया. महिला ने आरोप लगाया कि घटना के दौरान और इसके बाद आरोपी ने उसे और उसके पति को जान से मारने की धमकी भी दी.
गहने चोरी करने का भी आरोप
महिला ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि कथित वारदात के बाद आरोपी उसके घर की अलमारी से सोने के आभूषण चोरी कर ले गया. शिकायत के अनुसार, चोरी किए गए गहनों का वजन करीब पांच तोले है. इन आभूषणों की अनुमानित कीमत करीब पांच लाख रुपये बताई गई है. पुलिस अब चोरी से जुड़े इस आरोप की भी जांच कर रही है और आभूषणों के संबंध में जरूरी जानकारी जुटाई जा रही है.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही है. साथ ही शिकायत में बताए गए घटनाक्रम की भी जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना के समय घर में कौन-कौन मौजूद था और आरोपी के घर में प्रवेश करने से लेकर कथित दुष्कर्म, धमकी और चोरी तक की परिस्थितियां क्या थीं। मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की भी पड़ताल की जा रही है. डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है. जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस का कहना है कि फिलहाल महिला की शिकायत के आधार पर मामले की जांच चल रही है. जांच पूरी होने और सभी तथ्यों के सामने आने के बाद ही घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी. पुलिस दुष्कर्म, चोरी और धमकी समेत शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों की जांच में जुटी है.
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