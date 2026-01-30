ETV Bharat / state

मंडी में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 690 ग्राम चरस के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

मंडी: जिला मंडी के सुंदरनगर क्षेत्र में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. लगातार बढ़ते नशा तस्करी के मामलों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा की जा रही सख्त निगरानी के बीच यह कार्रवाई की गई है. इस ऑपरेशन में सुंदरनगर पुलिस ने 690 ग्राम चरस बरामद कर दो आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई नशे के नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

नाकाबंदी के दौरान मिली सफलता

पुलिस के अनुसार पुलिस थाना सुंदरनगर की टीम हराबाग क्षेत्र में नाकाबंदी कर नियमित वाहन जांच कर रही थी. इसी दौरान एक सिल्वर रंग की कार को संदेह के आधार पर जांच के लिए रोका गया. वाहन की गहन तलाशी के दौरान उसमें सवार दो व्यक्तियों के कब्जे से 690 ग्राम चरस बरामद की गई. पुलिस ने बिना देरी किए दोनों को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की.

पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान निखिल वर्मा, निवासी चंडीगढ़ और तरनदीप सिंह ओबेरोई, निवासी चंडीगढ़ के रूप में हुई है. दोनों आरोपी बाहरी राज्य से संबंधित हैं, जिस कारण पुलिस मामले को और गंभीरता से लेते हुए अंतरराज्यीय तस्करी के पहलुओं की भी जांच कर रही है.

एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज