ETV Bharat / state

मंडी में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 690 ग्राम चरस के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

दोनों आरोपी चंडीगढ़ के निवासी हैं. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट से तहत मामला दर्ज कर लिया है.

SUNDERNAGAR POLICE CAUGHT CHARAS
सुंदरनगर में 690 ग्राम चरस के साथ दो आरोपी गिरफ्तार (SUNDERNAGAR POLICE)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 3:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मंडी: जिला मंडी के सुंदरनगर क्षेत्र में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. लगातार बढ़ते नशा तस्करी के मामलों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा की जा रही सख्त निगरानी के बीच यह कार्रवाई की गई है. इस ऑपरेशन में सुंदरनगर पुलिस ने 690 ग्राम चरस बरामद कर दो आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई नशे के नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

नाकाबंदी के दौरान मिली सफलता

पुलिस के अनुसार पुलिस थाना सुंदरनगर की टीम हराबाग क्षेत्र में नाकाबंदी कर नियमित वाहन जांच कर रही थी. इसी दौरान एक सिल्वर रंग की कार को संदेह के आधार पर जांच के लिए रोका गया. वाहन की गहन तलाशी के दौरान उसमें सवार दो व्यक्तियों के कब्जे से 690 ग्राम चरस बरामद की गई. पुलिस ने बिना देरी किए दोनों को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की.

पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान निखिल वर्मा, निवासी चंडीगढ़ और तरनदीप सिंह ओबेरोई, निवासी चंडीगढ़ के रूप में हुई है. दोनों आरोपी बाहरी राज्य से संबंधित हैं, जिस कारण पुलिस मामले को और गंभीरता से लेते हुए अंतरराज्यीय तस्करी के पहलुओं की भी जांच कर रही है.

एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. आरोपियों को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि चरस की यह खेप कहां से लाई गई थी और इसका अंतिम गंतव्य क्या था.

मामले को लेकर एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने कहा, "जिले में नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है. युवाओं को नशे से बचाने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है." उन्होंने आम जनता से अपील की कि नशे से जुड़ी किसी भी गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते सख्त कार्रवाई की जा सके.

तस्करी नेटवर्क की जांच तेज

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह मामला सिर्फ दो व्यक्तियों तक सीमित नहीं हो सकता. इस तस्करी से जुड़े अन्य लोगों, सप्लायर और संभावित खरीदारों की भूमिका की भी गहन जांच की जा रही है. पुलिस टीम तकनीकी और अपने इनपुट के आधार पर पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है.

ये भी पढ़ें: बर्फ में मौत की दौड़! स्नो लेपर्ड ने आईबेक्स पर किया हमला, फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया

TAGGED:

SP MANDI SAKSHI VERMA
HIMACHAL DRUGS SMUGGLING
POLICE RECOVERED CHARAS IN MANDI
ANTI DRUG CAMPAIGN HIMACHAL
SUNDERNAGAR POLICE CAUGHT CHARAS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.