मंडी में 2026 की सबसे बड़ी चिट्टे की बरामदगी, 134 ग्राम सहित दो मुख्य सप्लायर गिरफ्तार

सुंदरनगर: जिला मंडी में वर्ष 2026 की अब तक की सबसे बड़ी चिट्टे की बरामदगी सामने आई है. सुंदरनगर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 134 ग्राम चिट्टे के साथ दो कथित मुख्य सप्लायरों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, थाना सुंदरनगर की टीम मुख्य आरक्षी हंसराज के नेतृत्व में आरक्षी सतीश और कुलदीप के साथ डैहर क्षेत्र के अलसु चौक में नाकाबंदी पर तैनात थी. इस दौरान चंडीगढ़ की ओर से आने वाले वाहनों की जांच की जा रही थी.

जांच के दौरान कार नंबर एचपी-31-9134 को रोका गया, जिसमें दो व्यक्ति सवार थे. तलाशी लेने पर वाहन से एक लिफाफा बरामद हुआ. लिफाफा खोलने पर उसमें चिट्टा पाया गया. वजन करने पर इसकी मात्रा 134 ग्राम निकली. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुरेंद्र कुमार उर्फ खिन्दू (44 वर्ष) और रिंकू (33 वर्ष) निवासी गांव व डाकघर खुराहल तहसील सुंदरनगर के रूप में हुई.