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हिमाचल में LPG गैस संकट गहराया! घंटों लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिल रहा सिलेंडर, लोगों का टूटा सब्र

स्थानीय उपभोक्ताओं का कहना है कि गैस एजेंसियों की मनमानी के कारण स्थिति और खराब हुई है. उनका आरोप है कि कुछ लोगों को आसानी से सिलेंडर मिल रहा है, जबकि अधिकांश उपभोक्ताओं को बार-बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं. इससे वितरण प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं.

सुंदरनगर में गुरुवार सुबह हालात और भी बिगड़े नजर आए. सैकड़ों लोग सुबह 6 बजे से गैस गोदामों के बाहर लाइन में लगे रहे, लेकिन करीब 11 बजे तक भी कई लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पाया. करीब 5-5 घंटे इंतजार के बाद भी जब गैस नहीं मिली, तो लोगों को निराश होकर घर लौटना पड़ा. इससे लोगों में गहरा आक्रोश है.

मंडी: मंडी जिले के सुंदरनगर में घरेलू गैस संकट अब गंभीर रूप लेता जा रहा है. हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोग घंटों लाइन में खड़े रहने के बावजूद भी खाली हाथ लौटने को मजबूर हैं. गैस एजेंसियों की कार्यप्रणाली और प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिससे आम जनता में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है.

गैस न मिलने की समस्या के साथ-साथ लोगों को आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है. कई उपभोक्ताओं को गोदाम तक पहुंचने के लिए ऑटो का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें आने-जाने का खर्च करीब ₹400 तक हो रहा है. इसके बावजूद भी सिलेंडर न मिलना लोगों के लिए दोहरी मार बन गया है.

कालाबाजारी के गंभीर आरोप

सबसे गंभीर आरोप गैस की कालाबाजारी को लेकर सामने आ रहे हैं. लोगों का कहना है कि बाजार में सिलेंडर अधिक कीमत पर बेचे जा रहे हैं, जबकि आम उपभोक्ता लाइन में खड़े-खड़े परेशान हो रहे हैं. यदि ये आरोप सही हैं, तो यह सिस्टम की बड़ी विफलता की ओर इशारा करता है.

प्रशासन के दावों पर उठे सवाल

एक ओर प्रशासन पर्याप्त गैस स्टॉक होने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है. उपभोक्ताओं का सवाल है कि जब गैस उपलब्ध है, तो उन्हें समय पर क्यों नहीं मिल रही. इस विरोधाभास ने लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया है.

उपभोक्ताओं की नाराजगी और चेतावनी

उपभोक्ता विनोद कुमार ने बताया कि तीन महीने से उन्हें नया सिलेंडर नहीं मिला है. वहीं, एक महिला उपभोक्ता ने कहा कि बुकिंग होने के बावजूद चार दिन से उन्हें गैस नहीं मिल रही. कई लोगों ने आरोप लगाया कि ओटीपी देने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा. अब लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, तो वे सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे.

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