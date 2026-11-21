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देश सेवा का सपना अधूरा छोड़ गया सुंदरनगर का साहिल, अग्निवीर ट्रेनिंग के दौरान दर्दनाक हादसे में मौत

महाराष्ट्र में सैन्य प्रशिक्षण के दौरान हिमाचल के अग्निवीर की मौत ( @SAHIL-FAMILY )

मंडी: देश सेवा का जज्बा लेकर भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में भर्ती हुए सुंदरनगर उपमंडल के एक युवा का सपना अभी पूरी तरह साकार भी नहीं हो पाया था कि एक दर्दनाक हादसे ने परिवार की खुशियां छीन लीं. छात्तर साई गांव निवासी साहिल कुमार की महाराष्ट्र में सैन्य प्रशिक्षण के दौरान हादसे में मौत हो गई. महज चार माह पहले अग्निवीर के रूप में भर्ती हुए साहिल की असमय मौत से न केवल उनका परिवार सदमे में है, बल्कि पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है.

ट्रेनिंग के दौरान हुआ हादसा