देश सेवा का सपना अधूरा छोड़ गया सुंदरनगर का साहिल, अग्निवीर ट्रेनिंग के दौरान दर्दनाक हादसे में मौत
साहिल के परिवार की आर्थिक स्थिति भी साधारण है. उनके पिता रोशन लाल ऑटो चलाकर परिवार का पालन-पोषण करते हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 7:25 AM IST
मंडी: देश सेवा का जज्बा लेकर भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में भर्ती हुए सुंदरनगर उपमंडल के एक युवा का सपना अभी पूरी तरह साकार भी नहीं हो पाया था कि एक दर्दनाक हादसे ने परिवार की खुशियां छीन लीं. छात्तर साई गांव निवासी साहिल कुमार की महाराष्ट्र में सैन्य प्रशिक्षण के दौरान हादसे में मौत हो गई. महज चार माह पहले अग्निवीर के रूप में भर्ती हुए साहिल की असमय मौत से न केवल उनका परिवार सदमे में है, बल्कि पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है.
ट्रेनिंग के दौरान हुआ हादसा
जानकारी के अनुसार साहिल महाराष्ट्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे. इसी दौरान रोप क्लाइंबिंग प्रशिक्षण के समय यह दर्दनाक हादसा हुआ. बताया जा रहा है कि करीब 20 फीट की ऊंचाई पर प्रशिक्षण लेते समय उनके हाथों में पसीना आने के कारण रस्सी पर पकड़ कमजोर पड़ गई और अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया. देखते ही देखते साहिल नीचे गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के तुरंत बाद उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज चलता रहा. जिंदगी और मौत के बीच दो दिनों तक संघर्ष करने के बाद बुधवार को साहिल ने अंतिम सांस ली.
गांव में हर तरफ पसरा मातम
शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे बटालियन के चार सदस्य साहिल का पार्थिव शरीर लेकर उनके पैतृक गांव छात्तर साई पहुंचे. जैसे ही तिरंगे में लिपटी जवान की पार्थिव देह गांव पहुंची, वहां मौजूद हर आंख नम हो गई. जिस बेटे को माता-पिता ने बड़े अरमानों के साथ देश की सेवा के लिए सेना में भेजा था, उसे इस तरह तिरंगे में लिपटा देखकर परिजनों का कलेजा फट पड़ा. माता-पिता और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था. गांव में हर तरफ मातम पसरा रहा और लोग अपने इस युवा सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़े.
दोपहर बाद गमगीन माहौल में परिजनों ने साहिल को मुखाग्नि दी. इस दौरान मौजूद लोगों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी और देश सेवा का सपना लेकर निकले इस युवा को श्रद्धांजलि अर्पित की. साहिल के परिवार की आर्थिक स्थिति भी साधारण है. उनके पिता रोशन लाल ऑटो चलाकर परिवार का पालन-पोषण करते हैं. साहिल की दो बहनें भी हैं. परिवार को उम्मीद थी कि सेना में भर्ती होने के बाद साहिल घर की जिम्मेदारियों में हाथ बंटाएंगे और माता-पिता के सपनों को पूरा करेंगे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. चार माह पहले जिस घर में बेटे की वर्दी और भविष्य को लेकर खुशियां थीं, वहां आज उसकी यादें और गम रह गया है.
प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने दी श्रद्धांजलि
साहिल की मौत की सूचना मिलने के बाद प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी गांव पहुंचे. अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने दिवंगत अग्निवीर को श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं. इस दौरान अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम के अध्यक्ष लाल सिंह कौशल, नायब तहसीलदार आदित्य गुलेरिया, महादेव वृत्त के कानूनगो सुरेंद्र ठाकुर और विकास खंड धनोटू के एसईबीओ मनोज कुमार विशेष रूप से मौजूद रहे.
लाल सिंह कौशल ने दुख की इस घड़ी में परिवार को ढांढस बंधाया और केंद्र सरकार से पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में परिवार को हरसंभव सहयोग मिलना चाहिए. वहीं, नायब तहसीलदार आदित्य गुलेरिया ने प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को हरसंभव सहायता उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया.
साहिल कुमार का इस तरह दुनिया से चले जाना क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति है. देश सेवा का सपना लेकर सेना की वर्दी पहनने वाले इस युवा की असमय विदाई ने हर किसी को भावुक कर दिया. पीछे रह गए हैं बूढ़े माता-पिता की उम्मीदें, बहनों का भाई के लौटने का इंतजार और परिवार की आंखों में कभी न सूखने वाले आंसू.
ये भी पढ़ें: छह घरों के बुझ गए चिराग, लाडलों को अंतिम विदाई देते समय छलक उठीं हर आंखें
ये भी पढ़ें: गले में फंसा कोल्ड ड्रिंक की बोतल का कांच, मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के डॉक्टरों ने ऐसे बचाई मरीज की जान