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22 साल की युवती ने की आत्महत्या, युवक पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप

मंडी/सुंदरनगर: मंडी जिले में एक युवती द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. सुंदरनगर पुलिस थाने के तहत आने वाले रोपा क्षेत्र में 22 वर्षीय युवती ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद इलाके में शोक की लहर है. वहीं, मृतका के परिजनों ने एक युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं. परिजनों का आरोप है कि आरोपी युवक द्वारा युवती को लगातार मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था. जिससे परेशान होकर ही युवती ने ये खौफनाक कदम उठाया है.

CHC सुंदरनगर में ट्रेनिंग ले रही थी युवती

एसपी मंडी विनोद कुमार ने बताया कि मामले में पुलिस थाना सुंदरनगर ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शिकायतकर्ता किशोर चंद (उम्र 72 साल) निवासी रोपा गांव, सुंदरनगर के बयान पर शिकायत दर्ज की गई है. शिकायतकर्ता ने बताया कि उनकी 22 साल की बेटी दिव्य ज्योति सैनी ने बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी कर ली थी और वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) सुंदरनगर में ट्रेनिंग ले रही थी. 6 अप्रैल को युवती ने अपने परिजनों को बताया कि चंडीगढ़ का एक युवक उसे बार-बार फोन करके परेशान कर रहा है और मिलने के लिए दबाव बना रहा है.