SIYA MURDER CASE: क्या गुस्से की आग में आरोपी ने की सिया की हत्या? मां से बीड़ी खरीदने के लिए मांगे थे पैसे, नहीं दिए तो...
पुलिस की टीम आरोपी को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंची और उसके बताए पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच की.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 19, 2026 at 5:25 PM IST
मंडी: हिमाचल प्रदेश की शांत सुबह उस वक्त मातम में बदल गई, जब सरकाघाट में कॉलेज जा रही 19 वर्षीय छात्रा सिया की बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड में आए दिन हो रहे नए खुलासे न केवल रोंगटे खड़े कर रहे हैं, बल्कि पूरे समाज को अंदर तक झकझोर रहे हैं. पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि वारदात वाले दिन आरोपी विकास की अपनी मां से पैसों को लेकर कहासुनी हुई थी. स्थानीय लोगों का कहना है कि उसने बीड़ी खरीदने के लिए पैसे मांगे थे, लेकिन मना करने पर वह गुस्से में घर से निकल गया. यही गुस्सा धीरे धीरे एक खौफनाक रूप ले बैठा और एक निर्दोष जिंदगी पर भारी पड़ गया.
मां से पैसे को लेकर हुआ था विवाद!
पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि वह धार क्षेत्र की एक गोशाला में कुछ देर रुका, फिर गोपालपुर पंचायत होते हुए गोपालपुर चौक से घटनास्थल की ओर बढ़ा. इसी दौरान उसे रास्ते में सिया मोबाइल पर बात करती हुई मिली. गुस्से से भरे आरोपी ने बिना कुछ सोचे समझे दराट से उस पर हमला कर दिया. सिया को संभलने तक का मौका नहीं मिला और कुछ ही पलों में उसकी जिंदगी खत्म हो गई. वारदात के बाद एक महिला की चीख सुनकर जब लोग मौके की ओर दौड़े, तो आरोपी वहां से फरार हो गया. वह गोपालपुर चौक से मंदिर की ओर भागा और फिर नाले के रास्ते नगला नाला तक पहुंच गया. हालांकि, स्थानीय लोगों की सतर्कता के चलते उसे घटनास्थल से करीब दो किलोमीटर दूर ही पकड़ लिया गया.
आरोपी ने मां से मांगे थे बीड़ी खरीदने के लिए पैसे
शनिवार (18 अप्रैल) को पुलिस टीम आरोपी को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंची और उसके बताए पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच की. घटनास्थल से लेकर भागने के रास्ते तक हर कड़ी को जोड़ा गया. आरोपी ने मौके पर ही अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि उसी स्थान पर उसने सिया की हत्या की. पूछताछ में आरोपी की आर्थिक स्थिति को लेकर भी अहम जानकारी सामने आई है. उसने बताया कि उसे महीने में केवल एक-दो बार ही दिहाड़ी मिल पाती थी. पैसों की तंगी के चलते वह रास्तों में गिरी बीड़ी के टुकड़े उठाकर मंदिर से माचिस लेकर पीता था. पेड़ों की छंटाई में माहिर यह युवक आखिर कैसे एक मासूम की जिंदगी का दुश्मन बन गया. यह सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है.
उधर, एसपी मंडी विनोद कुमार खुद इस मामले की जांच की कमान संभाले हुए हैं. उन्होंने कहा, "मामले की हर पहलू से गहन जांच की जा रही है और जल्द ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा. फिलहाल इस पूरे मामले में आगामी तफ्तीश जारी है."
आखिर सिया की क्या गलती थी?
मामले का सबसे पीड़ादायक पहलू तब सामने आया, जब आरोपी के माता-पिता ने उससे पूछा क्या तूने ही हत्या की? इस पर आरोपी ने सिर झुकाकर अपना गुनाह कबूल कर लिया. एक मां, जिसने बेटे को जन्म दिया, आज उसी के सामने वह एक हत्यारा बनकर खड़ा था इससे बड़ा दर्द शायद ही कोई हो. इस पूरे मामले के बीच एक सवाल लगातार समाज को कचोट रहा है- सिया की क्या गलती थी? वह तो सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने कॉलेज जा रही थी. एक पल के गुस्से ने उसके सारे सपनों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया.
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