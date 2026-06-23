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मंडी में किराये के कमरे से पति-पत्नी कर रहे थे गैरकानूनी काम, दोनों गिरफ्तार

मंडी: हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एसटीएफ मंडी रेंज को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है. मंडी शहर के जेल रोड स्थित परमार कॉलोनी में किराये के कमरे में रह रहे एक दंपति को पुलिस ने 20 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार एसटीएफ मंडी रेंज को गुप्त सूचना मिली थी कि जेल रोड क्षेत्र की परमार कॉलोनी में किराये पर रह रहा एक दंपति नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार में संलिप्त है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए एएसआई भानू प्रताप के नेतृत्व में एसटीएफ की टीम का गठन किया गया. टीम ने सोमवार दोपहर करीब तीन बजे संबंधित रिहायशी मकान में दबिश दी. पुलिस टीम के अचानक पहुंचने पर दंपति घबरा गया. इसके बाद पुलिस ने नियमानुसार कमरे की तलाशी ली. तलाशी के दौरान कमरे से 20 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया. बरामदगी के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को मौके पर ही हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी दंपति की हुई पहचान

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मंडी जिला के कोटली क्षेत्र के खलाणू निवासी 33 वर्षीय प्रवीण और उसकी पत्नी सपना के रूप में हुई है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों कुछ समय से मंडी शहर में किराये का कमरा लेकर रह रहे थे. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी चिट्टा कहां से लाते थे और इसे किन लोगों तक पहुंचाया जा रहा था.