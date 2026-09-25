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शराब पीकर पिता कर रहा था मां के साथ गाली-गलौज, बेटे ने उतारा मौत के घाट

मंडी: शराब के नशे में धुत्त पिता जब आधी रात को गाली-गलौज करने लगा तो गुस्साए बेटे ने धारदार हथियार से वार करके पिता को मौत के घाट उतार दिया. यह दिल दहला देने वाली वारदात मंडी जिला के पधर उपमंडल के चेली गांव में घटी है. घटना बीती देर रात 12 बजे की है.

पुलिस मिली जानकारी के अनुसार 42 वर्षीय मस्त राम शराब के नशे में अपनी पत्नी से आधी रात को गाली-गलौज कर रहा था. साथ वाले कमरे में सो रहे बेटे दीपक ने आकर अपने पिता को शांत करवाने का प्रयास किया, लेकिन जब वह नहीं माना तो गुस्साए बेटे ने पिता के सिर पर बैहले से वार कर दिया. इसके बाद वह खुद ही अपने पिता को 108 एम्बुलेंस की मदद से पधर अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.