शराब पीकर पिता कर रहा था मां के साथ गाली-गलौज, बेटे ने उतारा मौत के घाट
मंडी जिले से सामने आई दिल दहला देने वाली वारदात. आधी रात को पिता के सिर पर वार करके बेटे ने उतारा मौत के घाट.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 8:11 PM IST
मंडी: शराब के नशे में धुत्त पिता जब आधी रात को गाली-गलौज करने लगा तो गुस्साए बेटे ने धारदार हथियार से वार करके पिता को मौत के घाट उतार दिया. यह दिल दहला देने वाली वारदात मंडी जिला के पधर उपमंडल के चेली गांव में घटी है. घटना बीती देर रात 12 बजे की है.
पुलिस मिली जानकारी के अनुसार 42 वर्षीय मस्त राम शराब के नशे में अपनी पत्नी से आधी रात को गाली-गलौज कर रहा था. साथ वाले कमरे में सो रहे बेटे दीपक ने आकर अपने पिता को शांत करवाने का प्रयास किया, लेकिन जब वह नहीं माना तो गुस्साए बेटे ने पिता के सिर पर बैहले से वार कर दिया. इसके बाद वह खुद ही अपने पिता को 108 एम्बुलेंस की मदद से पधर अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
पधर थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई. जिसमें मस्त राम के गिरने से चोट लगने पर मौत की वजह बताई गई. जब पुलिस टीम अस्पताल पहुंची तो उन्होंने देखा सिर पर जो चोट लगी है वह गिरने से नहीं बल्कि किसी हथियार के प्रहार के कारण है. पुलिस ने जब बेटे से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया. घटना की सूचना मिलने के बाद एसपी मंडी विनोद कुमार, डीएसपी पधर लोकेंद्र नेगी और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया.
एसपी मंडी विनोद कुमार ने बताया, "मौके से साक्ष्य जुटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज नेरचौक भेज दिया गया है. पुलिस ने पंचायत प्रधान सुनीता देवी और उपप्रधान प्रेम सिंह के समक्ष आरोपी के बयान भी कलमबद्ध किए हैं. मृतक मस्त राम कंप्रेशर ऑपरेटर का काम करता था. वहीं, आरोपी दीपक मिस्त्री का काम करता है. आरोपी को हिरासत में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है".
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