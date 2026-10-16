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माता शिकारी देवी के दरबार में सीजन की पहली बर्फबारी, ठंड की चपेट में आया सराज

सराज: जिला मंडी की सबसे ऊंची चोटी पर विराजमान प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता शिकारी देवी के दरबार में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है. नवरात्र के दौरान माता शिकारी की पहाड़ियों पर बर्फ के फाहे गिरने से क्षेत्र में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है.

शुक्रवार दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट बदली और शाम करीब तीन बजे के बाद तेज हवाओं के साथ ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी शुरू हो गई. इससे माता शिकारी देवी मंदिर सहित सराज की ऊंची पहाड़ियों ने सर्दी की पहली दस्तक महसूस की.

सीजन की पहली बर्फबारी के बाद समूचे सराज क्षेत्र में तापमान गिरने से ठंड बढ़ गई है. वहीं, मौसम में आए इस बदलाव से पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है.

शुक्रवार सुबह से ही सराज के थुनाग, जंजैहली, बगस्याड़, केओलीनाल और रूशाड़ समेत विभिन्न क्षेत्रों में धूप और बादलों के बीच आंख-मिचौली चलती रही. दोपहर बाद आसमान में बादल छाने के साथ मौसम बिगड़ने लगा और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ के फाहे गिरने लगे.

एसडीएम थुनाग संजीत शर्मा ने कहा, "माता शिकारी देवी मंदिर में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है. शुक्रवार दोपहर बाद मौसम अचानक खराब हो गया और शाम तीन बजे के बाद हवा के साथ बर्फ के फाहे गिरने लगे. लोगों से अपील है कि मौसम खराब होने की स्थिति में माता शिकारी देवी मंदिर और आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों की ओर जाने से बचें. पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम तेजी से बदल सकता है, ऐसे में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है".

15 नवंबर के बाद चार महीने के लिए बंद हो जाते हैं कपाट



जिला मंडी की सबसे ऊंची चोटियों में शुमार माता शिकारी देवी का मंदिर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है. सर्दियों में यहां मौसम बेहद कठोर हो जाता है और हल्की बारिश के बाद भी बर्फबारी शुरू हो सकती है. इसी कारण हर वर्ष नवंबर के मध्य के बाद सर्दियों के मौसम में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और मार्च में मौसम अनुकूल होने पर दोबारा खोले जाते हैं. ऐसे में नवरात्र के दौरान हुई सीजन की पहली बर्फबारी ने सर्दियों के आगमन का संकेत दे दिया है.

ठंड की चपेट में आया सराज (ETV Bharat)

ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, मैदानी क्षेत्रों में सूखी ठंड

सराज की ऊंची चोटियों पर बर्फ के फाहे गिरने के साथ निचले और मैदानी क्षेत्रों में भी ठंड का असर बढ़ने लगा है. मौसम में बदलाव के कारण लोगों को सुबह और शाम के समय अधिक ठंड महसूस हो रही है. आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट होने पर लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

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