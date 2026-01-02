ETV Bharat / state

कमरूनाग देवता की पवित्र झील ठंड से जमी, देव समाज में खुशी की लहर

मंडी जिले की प्रसिद्ध धार्मिक देव कमरूनाग में बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से कमरूनाग देवता की पवित्र झील जम गई है.

मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला स्थित प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटन स्थल देव कमरूनाग में सीजन की पहली बर्फबारी ने पूरे क्षेत्र को शीतलहर और आस्था के अद्भुत संगम से भर दिया है. देर रात मनाली के कोकसर सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई बर्फबारी का असर जिला मंडी तक देखने को मिला, जहां देव कमरूनाग की पवित्र झील बर्फ की मोटी परत से पूरी तरह जम गई. जिससे झील का यह दृश्य मनोहारी और रोमांचक हो गया.

करीब चार माह के लंबे अंतराल के बाद इंद्र देवता की कृपा से पहाड़ों में हुई इस बर्फबारी से न केवल मौसम ने करवट ली है, बल्कि किसानों, बागवानों, पर्यटकों, सैलानियों और देव समाज में भी खुशी की लहर दौड़ गई है. मान्यता है कि देव कमरूनाग और शिकारी देवी के कपाट बंद होते ही क्षेत्र में बर्फबारी का दौर शुरू हो जाता है, और इस बार भी वही परंपरा दोहराई गई.

कमरूनाग की पवित्र झील जमी

देवता के गूर देवी सिंह ने कमरूनाग ने कहा, 'क्षेत्र में बर्फबारी हुई है. बर्फ गिरने से देव कमरूनाग की पवित्र झील पूरी तरह जम गई है. यह देव कृपा का संकेत है. बर्फ से ढके पहाड़, जमी झील और ठंडी हवाएं मिलकर कमरूनाग को इन दिनों किसी स्वर्गीय दृश्य जैसा बना रही'.

कमरूनाग और शिकारी देवी मंदिर के कपाट बंद

बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन कमरूनाग और शिकारी देवी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए हैं. साथ ही मंदिर परिसरों में मौजूद दुकानदारों और अन्य लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर लौटने के निर्देश जारी किए गए हैं. प्रशासन का कहना है कि भारी बर्फबारी की स्थिति में आवाजाही बाधित हो सकती है, इसलिए सभी आवश्यक सावधानियां बरती जा रही हैं.

बर्फबारी से किसानों के चेहरे खिले

किसानों और बागवानों के लिए यह बर्फबारी किसी वरदान से कम नहीं मानी जा रही है. क्षेत्र के किसान उत्तम चंद और राजीव ठाकुर सहित अन्य ने बताया, 'बारिश और बर्फबारी फसलों के लिए बेहद लाभकारी होती है, खासकर सेब की फसल के लिए यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है'.

बागवानी विशेषज्ञ डॉ. चिंत राम ठाकुर का कहना है कि ' बर्फबारी और बारिश सेब के पौधों के लिए रामबाण साबित होती है और इससे उत्पादन बेहतर होने की उम्मीद रहती है'.

लोक निर्माण विभाग (लोनिवि), विद्युत विभाग और आईपीएच विभाग ने संभावित बर्फबारी से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं. सभी विभागों के उच्चाधिकारियों ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं.

