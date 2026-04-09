ETV Bharat / state

शिकारी देवी में भारी बर्फबारी, मंदिर द्वार हुआ बंद, अंदर नहीं जा सके पुजारी, बाहर ही जलाया धूप

मंडी: हिमाचल में इन दिनों प्रदेशभर में बारिश-बर्फबारी का दौर जारी है. निचले-मैदानी इलाकों में जहां बारिश हो रही है. वहीं, ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी जारी है. मंडी जिले में भी ऊंची चोटियां बर्फ की मोटी सफेद चादर से ढक गई हैं. मंडी जिले की सबसे ऊंची चोटियों में शामिल करीब 11 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित मां शिकारी देवी मंदिर में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है और यहां पर ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है. मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में करीब 2 से 3 फीट तक बर्फबारी हुई है. जिससे पूरा इलाका सफेद चादर से ढक गया है.

भारी बर्फबारी से बंद हुआ मंदिर का द्वार

पिछले कई दिनों से मंडी जिले में मौसम खराब बना हुआ है. लगातार हो रही बारिश और तापमान के गिरावट के चलते ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है. शिकारी घाटी में हुई बर्फबारी के बाद ताजा वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मां शिकारी देवी का मंदिर, उसके आसपास के जंगल और रास्ते पूरी तरह बर्फ से लदे हुए हैं. बर्फ की मोटी परत जमने के कारण मंदिर का मुख्य द्वार भी नहीं खुल सका. ऐसे में मंदिर के पुजारी ने बाहर ही धूप जलाकर माता का आह्वान किया और वहीं से पूजा-अर्चना कर लौट गए. वीडियो में पुजारी यह कहते हुए भी सुनाई दे रहे हैं कि भारी बर्फबारी के कारण मंदिर के अंदर प्रवेश करना संभव नहीं है.

अप्रैल में बर्फबारी ने सबको चौंकाया

गौरतलब है कि मंडी जिले में स्थित मां शिकारी देवी मंदिर क्षेत्र में सर्दियों के दौरान भारी बर्फबारी होती है. जिसके चलते श्रद्धालुओं के लिए यहां पहुंचना लगभग असंभव हो जाता है. हालांकि मंदिर की नियमित पूजा व्यवस्था पुजारियों द्वारा जारी रखी जाती है. आमतौर पर अप्रैल महीने तक यहां जमी बर्फ पिघल जाती है और उसके बाद श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार मौसम के बदले तेवरों ने सबको चौंका दिया है. अप्रैल महीने में जहां बर्फ पिघलती थी, वहीं अब अप्रैल महीने में ही फिर से बर्फबारी होने से घाटी बर्फ की मोटी चादर से ढक गई है.