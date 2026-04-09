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शिकारी देवी में भारी बर्फबारी, मंदिर द्वार हुआ बंद, अंदर नहीं जा सके पुजारी, बाहर ही जलाया धूप

11 हजार फीट की उंचाई पर स्थित शिकारी देवी में अप्रैल महीने में हुई 2-3 फीट ताजा बर्फबारी.

Snowfall at Shikari Devi
शिकारी देवी में भारी बर्फबारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 1:13 PM IST

4 Min Read
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मंडी: हिमाचल में इन दिनों प्रदेशभर में बारिश-बर्फबारी का दौर जारी है. निचले-मैदानी इलाकों में जहां बारिश हो रही है. वहीं, ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी जारी है. मंडी जिले में भी ऊंची चोटियां बर्फ की मोटी सफेद चादर से ढक गई हैं. मंडी जिले की सबसे ऊंची चोटियों में शामिल करीब 11 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित मां शिकारी देवी मंदिर में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है और यहां पर ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है. मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में करीब 2 से 3 फीट तक बर्फबारी हुई है. जिससे पूरा इलाका सफेद चादर से ढक गया है.

भारी बर्फबारी से बंद हुआ मंदिर का द्वार

पिछले कई दिनों से मंडी जिले में मौसम खराब बना हुआ है. लगातार हो रही बारिश और तापमान के गिरावट के चलते ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है. शिकारी घाटी में हुई बर्फबारी के बाद ताजा वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मां शिकारी देवी का मंदिर, उसके आसपास के जंगल और रास्ते पूरी तरह बर्फ से लदे हुए हैं. बर्फ की मोटी परत जमने के कारण मंदिर का मुख्य द्वार भी नहीं खुल सका. ऐसे में मंदिर के पुजारी ने बाहर ही धूप जलाकर माता का आह्वान किया और वहीं से पूजा-अर्चना कर लौट गए. वीडियो में पुजारी यह कहते हुए भी सुनाई दे रहे हैं कि भारी बर्फबारी के कारण मंदिर के अंदर प्रवेश करना संभव नहीं है.

अप्रैल में बर्फबारी ने सबको चौंकाया

गौरतलब है कि मंडी जिले में स्थित मां शिकारी देवी मंदिर क्षेत्र में सर्दियों के दौरान भारी बर्फबारी होती है. जिसके चलते श्रद्धालुओं के लिए यहां पहुंचना लगभग असंभव हो जाता है. हालांकि मंदिर की नियमित पूजा व्यवस्था पुजारियों द्वारा जारी रखी जाती है. आमतौर पर अप्रैल महीने तक यहां जमी बर्फ पिघल जाती है और उसके बाद श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार मौसम के बदले तेवरों ने सबको चौंका दिया है. अप्रैल महीने में जहां बर्फ पिघलती थी, वहीं अब अप्रैल महीने में ही फिर से बर्फबारी होने से घाटी बर्फ की मोटी चादर से ढक गई है.

पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों पर असर

स्थानीय लोगों के अनुसार इस समय अप्रैल में इस तरह की भारी बर्फबारी असामान्य मानी जा रही है. इससे जहां एक ओर क्षेत्र में ठंड का असर बढ़ गया है. वहीं, दूसरी ओर पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों पर भी असर पड़ सकता है. बर्फबारी होने से अब न ही आम श्रद्धालु शिकारी देवी मंदिर तक पहुंच पाएंगे और न ही क्षेत्र में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन आसान होगा.

खराब मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी

वहीं, मंडी जिला प्रशासन द्वारा मौसम को लेकर अहम चेतावनी जारी की गई है. भारत मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 9 अप्रैल 2026 के लिए मंडी जिले के कई क्षेत्रों में बारिश, आंधी-तूफान और आकाशीय बिजली को लेकर येलो अलर्ट घोषित किया है. प्रशासन ने नागरिकों और पर्यटकों से अपील की है कि वे पहाड़ी क्षेत्रों, नदी-नालों और भूस्खलन संभावित इलाकों में जाने से बचें. किसी भी आपात स्थिति में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 01905-226201, 226202, 226203, 226204 या टोल फ्री नंबर 1077 पर संपर्क करने के लिए कहा गया है.

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