ETV Bharat / state

पीएम मोदी को गंगा आरती करवाने वाले पंडित करवाएंगे मंडी शिवरात्रि में ब्यास आरती, कल निकलेगी जलेब

मंडी: अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. सोमवार से मंडी शिवरात्रि महोत्सव की शुरुआत होगी. खास बात यह है कि इस वर्ष मंडी शहर की स्थापना के 500 वर्ष पूरे हो रहे हैं. पिछले दो वर्षों से चल रही निरंतर तैयारियों के बाद इस बार शिवरात्रि महोत्सव को एक नया और भव्य स्वरूप देने का प्रयास किया गया है.

इस बार इंटरनेशनल फेस्ट में सेरी मंच पर 12 से 13 देशों के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे, जिससे महोत्सव को वैश्विक पहचान मिलेगी. शिवरात्रि मेले का मुख्य फोकस मंडी की संस्कृति, लोक परंपराओं और समृद्ध विरासत पर केंद्रित रहेगा. इस बार कई नई गतिविधियों को भी जोड़ा गया है, जिनमें छोटी काशी साहित्य उत्सव, मंडी आर्ट एंड क्राफ्ट फेस्टिवल और हेरिटेज वॉक प्रमुख हैं. इन आयोजनों के माध्यम से स्थानीय कलाकारों, साहित्यकारों और शिल्पकारों को मंच प्रदान किया जाएगा. इसके साथ ही 15 फरवरी शाम पंचवक्त मंदिर के समीप ब्यास आरती का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें आधा दर्जन से अधिक विद्वान पंडितों के साथ करीब 2500 से अधिक लोग भाग लेंगे.

500 से अधिक देवी-देवताओं की सहभागिता की उम्मीद

शिवरात्रि महोत्सव के लिए पंजीकृत 216 देवी-देवताओं को आमंत्रण भेजा गया है, जिनमें प्रमुख देवता बड़ा देवता कमरुनाग शामिल हैं. अन्य देवी-देवताओं के साथ मिलकर लगभग 500 से अधिक देवी-देवताओं की सहभागिता होने की संभावना है, जिससे शिवरात्रि का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व और भी बढ़ेगा. वहीं, इस बार सीएम की जगह डिप्टी सीएम मेले का शुभारंभ करेंगे. ये इतिहास में पहली बार होगी जब मुख्यमंत्री मंडी शिवरात्रि का शुभआरंभ नहीं करेंगे. परंपरा के अनुसार सीएम ही मेले का शुभारंभ करते थे. सोमवार को माधव राय की बड़ी जलेब निकलेगी.

माधव राय मंदिर में हुआ पूजन

वहीं, आज डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने सबसे पहले राज माधव राय मंदिर के बाहर स्थित प्राचीन हवन कुंड में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन-पाठ और पूजन किया. इसके बाद उन्होंने छोटी काशी के विभिन्न प्रमुख मंदिरों में पहुंचकर देवी-देवताओं का विधिवत पूजन किया. धार्मिक अनुष्ठानों के बाद डीसी मंडी दोबारा राज माधव राय मंदिर पहुंचे और वहां से लघु जलेब के साथ बाबा भूतनाथ मंदिर पहुंचे. मंदिर परिसर में चल रहे हवन-पाठ में पूर्णाहुति डालकर उन्होंने जिले, प्रदेश और देशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की.

ब्यास आरती का भी होगा आयोजन