मंडी की पहाड़ियों पर बिछी 'सफेद चादर', शिकारी देवी में हुई 6 इंच बर्फबारी

शिकारी देवी में हुई बर्फबारी ( ETVBHARAT )

सराज: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला स्थित प्रसिद्ध शक्ति पीठ माता शिकारी देवी में सीजन की पहली बर्फबारी ने पूरे क्षेत्र को ठंड की चपेट में ले लिया है. वीरवार रात हुई ताजा बर्फबारी से मंदिर परिसर और आसपास की ऊंची चोटियां सफेद चादर में ढक गईं. इस मनमोहक नजारे ने जहां श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित किया, वहीं ठंड बढ़ने से आम जनजीवन भी प्रभावित होने लगा है. प्रभावित होने लगा है. शिकारी देवी में हुई बर्फबारी (ETVBHARAT) शिकारी देवी में 6 इंच तक बर्फबारी उपमंडल थुनाग के ऊपरी क्षेत्रों में स्थित माता शिकारी देवी मंदिर में वीरवार दोपहर बाद सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हुई. शाम चार बजे के बाद तेज हवाओं के साथ बर्फ के फाहे गिरने लगे, जो देर रात तक जारी रहे. मंदिर क्षेत्र में करीब चार से छह इंच तक ताजा बर्फ जमने की सूचना है. शिकारी देवी में हुई सीजन की पहली बर्फबारी (ETVBHARAT) सराज की ऊंची चोटियों पर बदला मौसम माता शिकारी के अलावा सराज क्षेत्र की अन्य ऊंची चोटियों पर भी हल्की बर्फबारी हुई, हालांकि वहां बर्फ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई. जंजैहली, थुनाग, बगस्याड़, केओलीनाल और रूहाडा क्षेत्रों में दिनभर धूप और बादलों की आंख-मिचौली चलती रही. शाम होते ही मौसम ने अचानक करवट ली और ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी शुरू हो गई.