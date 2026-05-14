ETV Bharat / state

शिकारी देवी मंदिर के पास खाई में गिरी कार, दो लोगों की मौत, गंभीर रूप से घायल शख्स रेंगकर खाई से निकला

हिमाचल के मंडी जिला में माता शिकारी देवी मंदिर के पास ऑल्टो कार खाई में गिरने से दो की मौत, दो घायल.

शिकारी देवी में खाई में गिरी कार
शिकारी देवी में खाई में गिरी कार (IMAGE: IANS)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 10:23 AM IST

|

Updated : May 14, 2026 at 1:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जंजैहली/मंडी: हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. अभी बीते दिनों चंबा में हुए सड़क हादसे में छह लोगों की मौत हो गई थी. वहीं, अब मंडी जिले के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता शिकारी देवी मंदिर के पास एक हृदयविदारक सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को शोक में डुबो दिया है.

समुद्र तल से करीब 11 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित दुर्गम क्षेत्र में बीती रात एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. इस भीषण दुर्घटना में दो लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं. जानकारी के अनुसार, ऑल्टो कार (नंबर HP 87 2981) शिकारी देवी के समीप बेहद दुर्गम और सुनसान रास्ते से गुजर रही थी, तभी चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और कार सीधे गहरी खाई में जा पहुंची. यह हादसा ऐसी जगह हुआ जहां दूर-दूर तक कोई आबादी नहीं थी.

घायल ने दिखाई हिम्मत

सुबह तक इस दुर्घटना का पता भी नहीं चल पाता लेकिन हादसे के बाद गंभीर रूप से चोटिल होने के बावजूद एक युवक ने हिम्मत जुटाई और रेंगते हुए गहरी खाई से निकलकर पहाड़ी को चढ़कर मुख्य सड़क तक पहुंचा. वहां पास ही टेंट लगाकर रह रहे लोगों को उसने आपबीती सुनाई और मदद की गुहार लगाई. खून से लथपथ आदमी को देख लोग दंग रहे गए. इसके बाद टेंट में रह रहे लोगों ने तुरंत हरकत में आते हुए जंजैहली पुलिस थाना को इसकी सूचना दी. रात करीब एक बजे सूचना मिलते ही पुलिस टीम रेस्क्यू उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से रात के अंधेरे में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और दूसरे घायल व्यक्ति को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा.

मृतकों और घायलों की पहचान

पुलिस के अनुसार, इस हादसे में थुनाग निवासी भूपेंद्र राज और हेत राम की मृत्यु हो गई है. वहीं, घायलों की पहचान योगराज (थुनाग) और पूर्णचंद (पांगणा) के रूप में हुई है. घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत मेडिकल कॉलेज नेरचौक रेफर कर दिया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है.

पुलिस ने शुरू की जांच

एसपी मंडी विनोद कुमार ने बताया कि 'पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की बारीकी से जांच की जा रही है. मृतकों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे. प्रारंभिक दृष्टि में अंधेरा और कोहरा हादसे का कारण माना जा रहा है, लेकिन तकनीकी जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.'

ये भी पढ़ें: किन्नौर के लोगों को सोशल मीडिया पर चीन से जोड़कर की नस्लीय टिप्पणी, एसपी को सौंपी गई शिकायत

Last Updated : May 14, 2026 at 1:15 PM IST

TAGGED:

SHIKARI DEVI ROAD ACCIDENT
MANDI ROAD ACCIDENT
CAR ACCIDENT MANDI
CAR FELL IN GORGE SHIKARI DEVI
MANDI SHIKARI DEVI ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.