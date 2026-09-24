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हिमाचल के शौर्यन की बड़ी उड़ान, Google India में बने तकनीकी समाधान सलाहकार, 50 लाख रुपये पैकेज

शौर्यन की पेशेवर उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि तकनीकी क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने अमेरिका में पेटेंट भी हासिल किया है. इसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका में करीब तीन वर्ष काम करने के बाद अब गूगल इंडिया में जिम्मेदारी संभालना उनके तकनीकी सफर की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है. उनकी नई भूमिका में सालाना पैकेज करीब 50 लाख रुपये बताया जा रहा है.

मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सरकाघाट की प्रतिभा ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है. सरकाघाट क्षेत्र के तताहर गांव के युवा तकनीकी विशेषज्ञ शौर्यन शर्मा ने प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल इंडिया में तकनीकी समाधान सलाहकार के तौर पर नई जिम्मेदारी संभाली है. वर्तमान में वह हैदराबाद में कार्यरत हैं. छोटे से गांव से निकलकर देश की अग्रणी टेक कंपनी तक पहुंचे शौर्यन की उपलब्धि से परिवार ही नहीं, बल्कि सरकाघाट और मंडी क्षेत्र में भी खुशी का माहौल है.

शौर्यन शर्मा (@ShauryanSharma)

बैंक ऑफ अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुके हैं शौर्यन

शौर्यन शर्मा ने बताया, "जनवरी 2023 में वरिष्ठ तकनीकी सहयोगी के रूप में करियर शुरू करने के बाद बैंक ऑफ अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर भी काम किया. इस दौरान वित्तीय तकनीक से जुड़ी सुरक्षित और आधुनिक सॉफ्टवेयर प्रणालियों, रियल टाइम एपीआई सेवाओं और साइबर सुरक्षा से जुड़े कार्यों पर काम करता रहा. अब गूगल इंडिया में नई जिम्मेदारी संभालने के काफी उत्सुक हैं."

शौर्यन ने बताया कि उनके नाम अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक डाटा रिकॉर्ड्स के सुरक्षित और एकीकृत संरक्षण से जुड़ा पेटेंट दर्ज है. ब्लॉकचेन और वितरित बहीखाता तकनीक से संबंधित यह उपलब्धि उनके तकनीकी नवाचार को दर्शाती है.

शौर्यन की शिक्षा और उपलब्धि

शौर्यन ने अपनी स्कूली शिक्षा मॉडर्न दिल्ली पब्लिक स्कूल, फरीदाबाद से पूरी की और इसके बाद वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया. कॉलेज के दौरान उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यूआई/यूएक्स डिजाइन और फ्रंट एंड तकनीक में अपनी रुचि को आगे बढ़ाया. वीआईटी में कोडशेफ-वीआईटी से जुड़े रहे और एसीएम-वीआईटी के एप्टीट्यूड-21 हैकाथॉन में ऐप डेवलपमेंट में दूसरा स्थान हासिल किया.

गूगल इंडिया में तकनीकी समाधान सलाहकार बने शौर्यन

शौर्यन की उपलब्धि पर उनके पिता विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि, "बेटे की इस उपलब्धि पर परिवार में खुशी का माहौल है. काम के अलावा फुटबॉल और संगीत में भी उसकी विशेष रुचि है. तताहर गांव से शुरू हुआ शौर्यन का सफर अब देश की बड़ी टेक कंपनी तक पहुंच चुका है. उसकी यह उपलब्धि सरकाघाट क्षेत्र के युवाओं के लिए भी तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा बन रही है. रिश्तेदारों और क्षेत्रवासियों ने शौर्यन को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी है.'

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