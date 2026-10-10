'एक रात में सब बर्बाद हो गया', आसमान से बरसी आफत, सुबह खेतों में नजर आई तबाही
मंडी के सराज स्थित पखरैर पंचायत में भीषण ओलावृष्टि से मटर और फूलों की खेती तबाह. 120 रुपये किलो बिक रहे मटर की फसल बर्बाद.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 8:31 AM IST
मंडी: सराज विधानसभा क्षेत्र की पखरैर पंचायत में वीरवार देर रात कुदरत का ऐसा कहर टूटा कि किसानों के चेहरे की मुस्कान एक ही झटके में मायूसी में बदल गई. देर रात 11 से 12 बजे के बीच हुई भीषण ओलावृष्टि ने चंद घंटों के भीतर लहलाती फसलों को तबाह कर दिया. जिस हरे मटर को दो दिन पहले तक मंडी में 120 रुपये प्रति किलो का बंपर दाम मिल रहा था, वह फसल ओलों की मार से खेतों में ही खराब हो गई.
मटर के साथ-साथ फूलों की खेती को भी भारी क्षति पहुंची है. इस प्राकृतिक आपदा ने न केवल किसानों की महीनों की कड़ी मेहनत पर पानी फेरा है, बल्कि उनके सामने गहरा आर्थिक संकट भी खड़ा कर दिया है. पखरैर पंचायत के गुरशाली, भयाड़, नरोट, गुराड़ा, मुरहाला, घिड़ीं, झूड़ी और पखरैर सहित आसपास के दर्जनों गांवों में ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई है. स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, ओले इतने बड़े और तेज गति से गिरे कि फसलों को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया.
पॉलीहाउस और प्रोटेक्शन नेट भी टूटे, किसानों पर दोहरी मार
मटर की खेती करने वाले वेद प्रकाश ने बताया कि 'एक रात में सब बर्बाद हो गया. ओलावृष्टि का असर सिर्फ सब्जियों तक सीमित नहीं रहा. क्षेत्र में बड़े पैमाने पर की जा रही फूलों की खेती को भी भारी नुकसान हुआ है. ओलों के वजन और रफ्तार से फसलों की सुरक्षा के लिए लगाए गए शेड और प्रोटेक्शन नेट पूरी तरह फट और टूट गए हैं. इससे किसानों को फसल के साथ-साथ बुनियादी ढांचे का भी भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है.'
120 रुपये किलो बिक रहा था मटर
सुबह जब किसान अपने खेतों में पहुंचे तो हर तरफ तबाही का मंजर था, जो फसल कुछ घंटे पहले तक उनके लिए बेहतर आमदनी का जरिया बनने जा रही थी, वह पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी. पखरैर पंचायत की प्रधान सोमा ठाकुर ने कहा कि इन दिनों सराज क्षेत्र में हरे मटर की कटाई और बिक्री का सीजन चल रहा है. बाजार में मटर की कीमतें 120 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुकी थीं, जिससे किसानों को इस बार रिकॉर्ड कमाई की उम्मीद थी, लेकिन अब ओलावृष्टि ने पूरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. अब उपज के नष्ट होने से किसानों की लागत भी निकलना मुश्किल लग रहा है.
किसानों की प्रशासन से गुहार
किसान भगवान दास और दलीप सिंह ने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि 'प्रभावित क्षेत्रों का तुरंत राजस्व विभाग से सर्वेक्षण करवाया जाए और भारी नुकसान की भरपाई के लिए उचित मुआवजा व राहत राशि प्रदान की जाए. इस ओलावृष्टि से पंचायत के लगभग हर परिवार का नुकसान हुआ है. फसल अच्छे दामों पर बिक रही थी, लेकिन अचानक से सब बर्बाद हो गया '
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