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नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चिट्टे के साथ बिजली विभाग का कर्मचारी गिरफ्तार

चिट्टे के साथ बिजली विभाग का कर्मचारी गिरफ्तार ( ETV BHARAT )

मंडी: हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच मंडी जिले के सराज क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. जंजहैली पुलिस ने बिजली विभाग के एक कर्मचारी और उसके साथी को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है. इस मामले ने एक बार फिर प्रदेश में बढ़ते नशे के नेटवर्क पर सवाल खड़े कर दिए हैं. संदिग्ध हालत में पकड़े गए आरोपी जानकारी के अनुसार, 23 मार्च की रात पुलिस ने गश्त के दौरान दो युवकों को संदिग्ध हालत में घूमते देखा. जांच के दौरान उनके पास से करीब 3 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ, जिसके बाद दोनों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लाल सिंह (26) और मोहन सिंह (36) के रूप में हुई है. लाल सिंह बिजली विभाग में टीमेट के पद पर कार्यरत है, जबकि उसका साथी भी उसके साथ इस गतिविधि में शामिल पाया गया. कोर्ट से मिली जमानत