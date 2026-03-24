नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चिट्टे के साथ बिजली विभाग का कर्मचारी गिरफ्तार
दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत मिल गई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 10:58 PM IST
मंडी: हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच मंडी जिले के सराज क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. जंजहैली पुलिस ने बिजली विभाग के एक कर्मचारी और उसके साथी को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है. इस मामले ने एक बार फिर प्रदेश में बढ़ते नशे के नेटवर्क पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
संदिग्ध हालत में पकड़े गए आरोपी
जानकारी के अनुसार, 23 मार्च की रात पुलिस ने गश्त के दौरान दो युवकों को संदिग्ध हालत में घूमते देखा. जांच के दौरान उनके पास से करीब 3 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ, जिसके बाद दोनों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लाल सिंह (26) और मोहन सिंह (36) के रूप में हुई है. लाल सिंह बिजली विभाग में टीमेट के पद पर कार्यरत है, जबकि उसका साथी भी उसके साथ इस गतिविधि में शामिल पाया गया.
कोर्ट से मिली जमानत
जांच में सामने आया है कि लाल सिंह पहले भी नशा तस्करी के एक बड़े मामले में शामिल रह चुका है. फरवरी 2025 में भलवाड़ में पकड़े गए 44 ग्राम चिट्टा मामले में वह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए फंडिंग करता पाया गया था. डीएसपी करसोग चंद किशोरके अनुसार, दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत मिल गई. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है.
नशे के खिलाफ सख्त अभियान
बता दें कि हिमाचल प्रदेश में “चिट्टा मुक्त हिमाचल” अभियान के तहत लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है. पुलिस न केवल तस्करों पर शिकंजा कस रही है, बल्कि दोषी सरकारी कर्मचारियों पर भी कड़ी कार्रवाई कर रही है. अब तक चिट्टा तस्करी में संलिप्त पाए गए 21 पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया जा चुका है, जिससे साफ संदेश गया है कि नशे के खिलाफ कोई समझौता नहीं होगा.
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