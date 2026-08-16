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चालक के उतरते ही युवक ने स्टार्ट कर दी पिकअप, खाई में गिरी गाड़ी, एक की मौत, एक घायल

हादसे में जगदीश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं पिकअप में सवार किशन चंद घायल हो गया.

सराज के छतरी में खाई में गिरी गाड़ी
सराज के छतरी में खाई में गिरी गाड़ी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 16, 2026 at 9:14 PM IST

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सराज: मंडी जिले के सराज में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. सराज के छतरी क्षेत्र में चालक के पिकअप से उतरने के बाद पीछे बैठे एक युवक ने अचानक वाहन स्टार्ट कर दिया. देखते ही देखते पिकअप अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया.

शौच के लिए उतरा था चालक

हादसा 15 अगस्त की देर रात छतरी बाजार से करीब 200 मीटर आगे ढांकसी धार के पास हुआ. स्थानीय पंचायत प्रधान रिंकी शर्मा के अनुसार, पिकअप संख्या HP-32A-3313 में सवार लोग मेले में हलवाई की दुकान लगाने के लिए आए थे. दिनभर काम करने के बाद सभी लोग रात को आराम करने के लिए जा रहे थे. इसी दौरान पिकअप चालक इंद्र देव निवासी पनाहर ने रास्ते में वाहन रोक दिया. चालक इंद्र देव शौच के लिए पिकअप से नीचे उतरा था. इसी दौरान पीछे बैठे जगदीश कुमार ने कथित तौर पर बिना चालक से पूछे पिकअप स्टार्ट कर दी और उसे चलाने लगा. चालक ने उसे वाहन रोकने और ब्रेक लगाने के लिए कहा, लेकिन तब तक पिकअप नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी और देखते ही देखते गहरी खाई में जा गिरी.

मौके पर हुई मौत

हादसे में जगदीश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं पिकअप में सवार किशन चंद घायल हो गया. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया. घायल को तत्काल नागरिक अस्पताल जंजैहली ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत को देखते हुए उसे आगे के उपचार के लिए रेफर कर दिया गया.

डीएसपी करसोग चांद किशोर ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रारंभिक जांच में वाहन को चालक की अनुमति के बिना चलाना हादसे की वजह माना जा रहा है. हालांकि, हादसे की वास्तविक परिस्थितियों का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल पाएगा. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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