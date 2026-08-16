ETV Bharat / state

चालक के उतरते ही युवक ने स्टार्ट कर दी पिकअप, खाई में गिरी गाड़ी, एक की मौत, एक घायल

सराज: मंडी जिले के सराज में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. सराज के छतरी क्षेत्र में चालक के पिकअप से उतरने के बाद पीछे बैठे एक युवक ने अचानक वाहन स्टार्ट कर दिया. देखते ही देखते पिकअप अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया.

शौच के लिए उतरा था चालक

हादसा 15 अगस्त की देर रात छतरी बाजार से करीब 200 मीटर आगे ढांकसी धार के पास हुआ. स्थानीय पंचायत प्रधान रिंकी शर्मा के अनुसार, पिकअप संख्या HP-32A-3313 में सवार लोग मेले में हलवाई की दुकान लगाने के लिए आए थे. दिनभर काम करने के बाद सभी लोग रात को आराम करने के लिए जा रहे थे. इसी दौरान पिकअप चालक इंद्र देव निवासी पनाहर ने रास्ते में वाहन रोक दिया. चालक इंद्र देव शौच के लिए पिकअप से नीचे उतरा था. इसी दौरान पीछे बैठे जगदीश कुमार ने कथित तौर पर बिना चालक से पूछे पिकअप स्टार्ट कर दी और उसे चलाने लगा. चालक ने उसे वाहन रोकने और ब्रेक लगाने के लिए कहा, लेकिन तब तक पिकअप नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी और देखते ही देखते गहरी खाई में जा गिरी.

मौके पर हुई मौत