'सिया गुलेरिया के हत्यारे को मिले फांसी, नहीं तो अपराधियों के हौसले और होंगे बुलंद'
सरकाघाट छात्रा हत्याकांड मामले में पीड़ित पिता ने सरकार से दोषी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 16, 2026 at 4:51 PM IST
मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सरकाघाट में कॉलेज छात्रा सिया गुलेरिया की हत्याकांड को लेकर हर कोई गमगीन है. इस दर्दनाक घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है. मामले में एक युवक पुलिस की गिरफ्त में है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है. पुलिस द्वारा मामले की गहन जांच जारी है और हर पहलू को खंगाला जा रहा है, ताकि सच्चाई सामने लाई जा सके. इस बीच सिया के पिता नरेंद्र गुलेरिया और चाचा रामलाल पहली बार मीडिया के सामने आए. पीड़ित पिता ने सरकार से दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त सजा देने की मांग की.
सिया गुलेरिया के हत्यारे को मिले फांसी
सिया के पिता नरेंद्र गुलेरिया और चाचा रामलाल ने कहा, 'उनकी बेटी बेहद सरल स्वभाव की थी. उसका इस तरह अचानक दुनिया से चले जाना परिवार के लिए असहनीय पीड़ा बन गया है. उन्होंने सरकार से मांग की है कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिसमें फांसी की सजा भी शामिल हो. अगर ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, तो अपराधियों के हौसले और अधिक बुलंद होंगे'.
परिजनों ने यह भी मांग की कि इस मामले में केवल एक आरोपी ही नहीं, बल्कि यदि कोई अन्य व्यक्ति भी इसमें संलिप्त है, तो उसकी भी पहचान कर उसे हिरासत में लेकर कड़ी सजा दी जाए. जांच पूरी तरह निष्पक्ष और गहराई से होनी चाहिए, ताकि किसी भी दोषी को बचने का मौका न मिले.
वहीं, महिला जनवादी समिति और हिमाचल ज्ञान-विज्ञान समिति से जुड़ी महिलाओं ने भी इस घटना को लेकर कड़ा रोष व्यक्त किया. उन्होंने बताया कि सिया प्रतिदिन इसी रास्ते से कॉलेज जाती थी, लेकिन अचानक इस तरह की वारदात ने क्षेत्र में भय का माहौल पैदा कर दिया है. उन्होंने दोषी को फांसी से कम सजा न देने की मांग की है.
महिला संगठनों का कहना है कि ऐसे जघन्य अपराधों में सख्त सजा ही समाज में कानून का डर पैदा कर सकती है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में मददगार साबित हो सकती है. उन्होंने सरकार से अपील की है कि मामले की सुनवाई तेज की जाए और पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए, ताकि समाज में न्याय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास बना रहे.
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