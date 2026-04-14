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सरकाघाट छात्रा हत्याकांड: भारी भीड़ के बीच नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई, स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश

19 वर्षीय छात्रा कॉलेज के लिए निकली थी, इसी दौरान आरोपी ने उस पर दराट से हमला कर दिया.

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छात्रा का अंतिम संस्कार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 5:18 PM IST

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मंडी: शांत पहाड़ी राज्य हिमाचल में छात्री की निर्मम हत्या के बाद पूरे प्रदेश में उबाल है. मंडी जिला के सरकाघाट उपमंडल के गोपालपुर क्षेत्र में 19 वर्षीय कॉलेज छात्रा सिया गुलेरिया की निर्मम हत्या ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है. इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद जहां एक ओर परिवार और गांव शोक में डूबा है, वहीं दूसरी ओर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. मंगलवार सुबह नम आंखों के साथ मृत छात्रा का अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान स्थानीय विधायक दिलीप ठाकुर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे. हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था आखिर इस मासूम की क्या गलती थी?

भारी भीड़ के बीच छात्रा का अंतिम संस्कार

घटना सोमवार सुबह की है. स्थानीय निवासी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि, "जब गोपालपुर के नैण गांव की रहने वाली 19 वर्षीय छात्रा कॉलेज के लिए निकली थी, इसी दौरान आरोपी विकास पटियाल ने सुनसान जगह का फायदा उठाते हुए उस पर दराट से हमला कर दिया. पहले बाजू पर वार किया गया और फिर गले पर कई वार कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई. वारदात इतनी क्रूर थी कि सिर लगभग धड़ से अलग हो गया. वारदात के कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से आरोपी को घटनास्थल से करीब दो किलोमीटर दूर खेतों से गिरफ्तार कर लिया."

स्थानीय लोगों ने की आरोपी को फांसी देने की मांग

हालांकि अब तक हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है. स्थानीय लोगों के अनुसार, आरोपी नशे का आदी है. इस जघन्य हत्या के बाद क्षेत्र में आक्रोश फूट पड़ा. घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने आरोपी को फांसी देने की मांग तक उठा दी. लोगों ने सरकाघाट-घुमारवीं हाईवे पर मौंही के पास चक्का जाम कर दिया और आरोपी को फांसी देने की मांग उठाई. करीब दो घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद डीएसपी के आश्वासन पर देर शाम जाम खोला गया.

दोषी को मिलेगी कड़ी सजा: CM सुक्खू

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की. उन्होंने कहा कि, "सरकार इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव न्याय दिलाया जाएगा. ऐसी घटनाएं समाज के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं और इन्हें रोकने के लिए कड़े कदम जरूरी है. मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह के संवेदनशील मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए. सरकार का एकमात्र उद्देश्य दोषी को सजा दिलाना है, न कि इस पर राजनीतिक लाभ लेना."

घटना पर राज्यपाल ने जताया दुःख

हिमाचल के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए इसे निंदनीय बताया है. साथ ही उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया है.

वारदात में इस्तेमाल दराट बरमाद

घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी मंडी विनोद कुमार और एएसपी अभिमन्यु वर्मा मौके पर पहुंचे. पुलिस अधीक्षक मंडी विनोद कुमार ने कहा कि, "आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल दराट भी बरामद किया गया है. पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए गहन जांच कर रही है. पूछताछ के बाद ही असली कारण सामने आएगा."

बस सेवा बंद होने के कारण पैदल जा रही थी छात्रा

वहीं, मनीष, दिलीप, सुमित सहित अन्य ग्रामीणों ने एक और गंभीर मुद्दा उठाया है. उनका कहना है कि क्षेत्र में पहले चलने वाली बस सेवाएं बंद होने के कारण छात्रा को पैदल मुख्य सड़क तक जाना पड़ा, जो इस घटना का एक अहम कारण है. ग्रामीणों ने कहा कि आज भी कई बच्चे पैदल चल लंबा सफर तय कर रहे हैं लेकिन सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है. यह घटना न केवल कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर बेटियां कब तक असुरक्षित रहेंगी. अब पूरा प्रदेश सरकार से सख्त कार्रवाई और ठोस सुरक्षा व्यवस्था की मांग कर रहा है.

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