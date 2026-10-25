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किसान के दोनों बेटों ने किया कमाल, एक साथ बने सरकारी अध्यापक

गिरिराज और दुनीचंद दोनों भाई बने टीजीटी ( ETV Bharat )

मंडी: सराज विधानसभा क्षेत्र की जैशला पंचायत के सोवली गांव के दो सगे भाइयों का चयन एक साथ टीजीटी आर्ट्स के पद पर हुआ है. गिरिराज और दुनी चंद ने कड़ी मेहनत के बाद ये सफलता हासिल की है.

गिरिराज और दुनी चंद का बचपन आर्थिक अभावों के बीच बीता. माता-पिता ने बेहद कठिन परिस्थितियों में दोनों बेटों की पढ़ाई जारी रखी. माता-पिता खेतों में काम करने के साथ दिहाड़ी मजदूरी भी करते थे. दोनों भाइयों की पढ़ाई और परिवार का खर्च इसी से चलता था. परिवार पर मुश्किलें उस समय और बढ़ गईं, जब कुछ साल पहले पिता डोले राम का निधन हो गया. इस दुखद घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया. परिवार आर्थिक संकट से घिर गया. हालांकि, इन परिस्थितियों ने दोनों भाइयों के हौसले को कमजोर नहीं होने दिया.