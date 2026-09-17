अपने ही सांसदों को बीजेपी विधायक ने लिया आड़े हाथ, बोले- इनमें तेल नहीं..., CM सुक्खू की तारीफ में कही ये बात
विधायक अनिल शर्मा के बयान से प्रदेश की सियासत गरमाने की संभावना है. अब देखना होगा कि सांसदों की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है?
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 17, 2026 at 6:06 PM IST
मंडी: भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र में पार्किंग निर्माण के लिए सहयोग नहीं करने पर अपनी पार्टी के सांसदों पर भड़के नजर आए. साथ ही उन्होंने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का सहयोग के लिए आभार जताया. ऐसे में मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर एक बार फिर सियासत गरमा गई है.
दरअसल, कोट-तुंगल क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंडी सदर से विधायक अनिल शर्मा ने अपनी ही पार्टी के सांसदों पर निशाना साधा. इसके बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है. विधायक ने जनता को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि “आपके विधायक का डर है, तभी यहां विकास के लिए पैसा आ रहा है".
अपने ही सांसदों पर क्यों भड़के अनिल शर्मा?
MLA अनिल शर्मा ने कहा, "उन्होंने क्षेत्र में पार्किंग निर्माण के लिए चारों सांसदों से 25-25 लाख का आर्थिक मदद मांगी थी, लेकिन वहां से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला. जब मुझे लगा इनमें (सांसद) तेल नहीं, इसके बाद मैंने मुख्यमंत्री से बात कर विकास कार्य के लिए दो करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत करवाई. क्षेत्र के विकास के लिए वह लगातार प्रयास कर रहे हैं और जहां से भी संभव हो, वहां से धनराशि उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है. विकास कार्यों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने के बजाय वह सरकार से आवश्यक धनराशि लाने में जुटे हैं".
विधायक के इस बयान को सांसदों के साथ उनके संबंधों और क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए केंद्र अथवा सांसद निधि से मिलने वाले सहयोग के संदर्भ में देखा जा रहा है. हालांकि, उन्होंने किसी सांसद का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान ने मंडी की राजनीति में नई चर्चा जरूर छेड़ दी है.
अनिल शर्मा ने कहा कि जनप्रतिनिधि के तौर पर उनका मुख्य उद्देश्य अपने विधानसभा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करवाना है. सड़क, पार्किंग, पेयजल, शिक्षा और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों के लिए वह लगातार संबंधित विभागों और सरकार के स्तर पर प्रयास कर रहे हैं. विकास कार्यों के लिए धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा.
कोट-तुंगल में दिए गए विधायक के इस बयान के बाद मंडी सदर की राजनीति एक बार फिर चर्चा में आ गई है. खासकर अपनी ही पार्टी के सांसदों को लेकर विधायक की टिप्पणी को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. आने वाले दिनों में इस बयान पर पार्टी के भीतर और बाहर से प्रतिक्रियाएं सामने आने की संभावना है.
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