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हाईवे पर जीवन लाल की मौत पर भड़के लोग, गलत फोरलेन निर्माण और वोल्वो बसों को ठहराया जिम्मेदार

चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पर हुए हादसे को लेकर स्थानीय लोग हिमाचल हाईकोर्ट में दायर करेंगे जनहित याचिका.

Mandi Road accident
हाईवे पर दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत (CCTV)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 5, 2026 at 5:27 PM IST

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Updated : July 5, 2026 at 5:46 PM IST

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मंडी: जिला मंडी में चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे लोगों के लिए काल बनता जा रहा है. पिछले कल ही हाईवे पर एक व्यक्ति की मौत हो गई. ग्राम पंचायत जागर के सांबल गांव में सड़क दुर्घटना में जीवन लाल की मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश है. आज ग्रामीणों ने उसी घटनास्थल पर इकट्ठे होकर एनएचएआई, केएमसी कंपनी, स्थानीय प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए.

"यहां पर फोरलेन का निर्माण ही गलत ढंग से किया गया है, जिस कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं. पुल के बाद दो तीखे मोड़ बना दिए गए हैं, जबकि यहां सीधी सड़क बनाई जा सकती थी. अगर ऐसा होता तो यहां हादसे नहीं होते." - सौरव गुलेरिया, बीडीसी, स्योग जागर

गलत फोरलेन निर्माण और सड़क किनारे खड़ी वोल्वो बसों को लेकर भड़के लोग (ETV Bharat)

'सड़क किनारे खड़ी वोल्वो बसें भी हादसे का कारण'

ग्राम पंचायत जागर की प्रधान फुला देवी और स्थानीय निवासी हुक्कम चंद ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि सड़क किनारे गलत ढंग से खड़ी वोल्वो बसें भी हादसे का कारण हैं. यहां रोजाना दर्जनों बसें बेतरतीब ढंग से खड़ी रहती हैं, जिससे हादसे होते हैं. इस हादसे में बस को भी टक्कर लगी है. पंडोह पुलिस को इस बारे में सूचना देने के बाद भी वोल्वो बस वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस वोल्वो बस वाले को बचाने की कोशिश करती हुई नजर आई. उन्होंने मांग उठाई है कि बस वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए.

"गलत ढंग से किए गए फोरलेन निर्माण और बेतरतीब ढंग से खड़ी की जा रही बसों के खिलाफ पंचायत में जल्द ही एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा, ताकि समय रहते इस पर कार्रवाई करवाई जा सके और भविष्य में इस तरह के हादसों पर रोक लगाई जा सके." - जगदीश शर्मा, उप प्रधान, ग्राम पंचायत जागर

Mandi Road accident
हाईवे किनारे खड़ी वोल्वो बसों को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा (ETV Bharat)

हाईकोर्ट में दायर की जाएगी जनहित याचिका

सेवानिवृत प्रशासनिक अधिकारी एवं समाजसेवी बीआर कौंडल ने भी ग्रामीणों के साथ घटनास्थल का दौरा किया. उन्होंने कहा कि पंचायत के प्रस्ताव पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की जाएगी, जिसमें फोरलेन के गलत निर्माण के साथ ही सड़क किनारे खड़ी की जा रही वोल्वो बसों के ठहराव पर रोक लगाने की मांग उठाई जाएगी. नियमों के तहत इस तरह से बसों को हर कहीं खड़ा नहीं किया जा सकता.

बीते रोज हाईवे पर हुई थी एक व्यक्ति की मौत

गौरतलब है बीते शनिवार को सांबल गांव में सड़क पार कर रहे स्थानीय निवासी जीवन लाल को टैंकर ने कुचल डाला था. इस हादसे के पिछे जहां तेज रफ्तार एक वजह थी, वहीं यहां पर बेतरतीब ढंग से खड़ी की जा रही वाल्वो बसें और गलत ढंग से हुए फोरलेन निर्माण सहित अन्य खामियां भी प्रमुख कारण थे. जिसके चलते एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में जान चली गई.

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Last Updated : July 5, 2026 at 5:46 PM IST

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