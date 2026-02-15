ETV Bharat / state

घर से 24 km दूर गहरी खाई में गिरी जीप, 3 युवकों की मौत, एक गंभीर घायल

सराज सड़क दुर्घटना ( Concept Image )

सराज: एक ओर जहां आज शिवरात्रि महोत्सव की धूम है. वहीं, मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र में सड़क दुर्घटना से सुबह-सुबह ही मातम पसरा है. आज रविवार सुबह, सराज में एक जीप गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई. जिसमें तीन युवकों की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है. हादसा सुबह करीब चार बजे हुआ. गाड़ी सवार चारों युवक दोस्त थे और घर से जीप पर निकले थे. बुनालीधार के पास जीप हादसे का शिकार हो गई. जिसमें तीन दोस्तों ने अपनी जान गंवा दी. बिना बताए घर से निकले थे चारों दोस्त एसएचओ जंजैहली रामकृष्ण ने बताया कि रविवार सुबह चारों दोस्त घर में बिना किसी को बताए गाड़ी लेकर निकल गए. घर से कुछ दूरी पर लंबाथाच-कलहणी सड़क पर बुनालीधार के पास गाड़ी अनियंत्रित होकर करीब 200 किलोमीटर खाई में गिर गई. खाई में गाड़ी गिरने की आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दो युवक गाड़ी के बाहर पड़े थे और दो गाड़ी के अंदर थे. स्थानीय लोगों ने घायलों को उठाकर अस्पताल पहुंचाया. जहां दो युवकों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि तीसरे ने भी थोड़ी देर बाद ही दम तोड़ दिया. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर गई है. "बुनालीधार के पास एक जीप खाई में गिर गई. जिसमें तीन युवकों की मौत हो गई है. एक युवक को गंभीर रूप में नेरचौक मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है. पुलिस मौके पर पहुंच कर हादसे के कारणों की जांच कर रही है." - रामकृष्ण, एसएचओ, जंजैहली