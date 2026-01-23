ETV Bharat / state

मंडी में दर्दनाक हादसा: पहाड़ी दरकने से डंपर खाई में गिरा, चालक की मौके पर मौत

जानकारी के अनुसार चैलचौक-पंडोह वाया गोहर सड़क मार्ग पर इन दिनों सड़क कटिंग और चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है. शुक्रवार को एक डंपर निर्माण कार्य के लिए मलबा हटाने में लगाया गया था. बताया जा रहा है कि जब चालक डंपर को बैक कर रहा था, तभी अचानक ऊपर से पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा दरक गया. गिरते मलबे की चपेट में आने से डंपर का संतुलन बिगड़ गया और वाहन चालक सहित सीधे सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरा.

मंडी: मंडी जिले में शुक्रवार को एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. चैलचौक-पंडोह वाया गोहर सड़क मार्ग पर पहाड़ी दरकने से सड़क निर्माण कार्य में लगा एक डंपर गहरी खाई में जा गिरा. इस हादसे में डंपर चालक की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है, वहीं सड़क निर्माण कार्यों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं.

हादसे की आवाज सुनते ही आसपास मौजूद लोग तुरंत मौके पर पहुंचे. स्थानीय ग्रामीणों ने बिना देर किए राहत और बचाव कार्य शुरू किया. खाई गहरी होने और क्षेत्र दुर्गम होने के कारण बचाव कार्य में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. इसी बीच हादसे की सूचना गोहर थाना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से शव को खाई से बाहर निकाला गया.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल भेज दिया है. साथ ही मृतक के परिजनों की पहचान कर उन्हें सूचित करने की प्रक्रिया भी जारी है. हादसे के कारण कुछ समय के लिए इस मार्ग पर यातायात बाधित रहा, हालांकि बाद में मार्ग को आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया.

मंडी की पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा ने बताया, "यह दुर्घटना सड़क निर्माण कार्य के दौरान हुई है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि डंपर चालक वाहन को बैक कर रहा था, उसी दौरान पहाड़ी दरकने से वाहन असंतुलित होकर खाई में गिर गया. इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और हादसे के वास्तविक कारणों की गहन जांच की जा रही है."

सुरक्षा मानकों पर जोर

एसपी साक्षी वर्मा ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क कटिंग और निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन बेहद जरूरी है. उन्होंने निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि कार्यस्थलों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए और चालकों व मजदूरों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं. साथ ही आम लोगों से भी अपील की गई है कि वे ऐसे क्षेत्रों में सावधानी बरतें और किसी भी खतरे की सूचना तुरंत प्रशासन को दें.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त-व्यस्त, 2 NH समेत 563 सड़कें बंद, हजारों गांवों में बिजली गुल