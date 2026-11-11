शादी से लौटते समय पुल से नीचे गिरी कार, होमगार्ड जवान की मौत, DSP का गनमैन घायल
अनियंत्रित होकर जबोठी खड्ड पुल से नीचे गिरी कार, गंभीर हालत में घायल गनमैन एम्स बिलासपुर रेफर.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 3:34 PM IST
मंडी: हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला मंडी जिले का है. सरकाघाट उपमंडल के बलद्वाड़ा के पास हटली थाना क्षेत्र में जबोठी खड्ड के पास एक कार दुर्घटना का शिकार हो गई और अनियंत्रित होकर पुल से नीचे खड्ड में जा गिरी. हादसे में होमगार्ड जवान जयपाल की मौत हो गई, जबकि डीएसपी सरकाघाट के गनमैन संजय कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.
"कार के खाई में गिरने से एक होमगार्ड की मौत हो गई है, जबकि एक गनमैन गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस मामले की जांच कर रही है." - विनोद कुमार, एसपी मंडी
शादी से लौटते समय हुआ हादसा
एसपी मंडी विनोद कुमार ने बताया कि हादसा 10 नवंबर की रात करीब 11:30 बजे हुआ. दुर्घटना के समय कार में कांस्टेबल संजय कुमार और होमगार्ड जवान जयपाल सवार थे. दोनों जवान डीएसपी सरकाघाट के ड्राइवर की बेटी के शादी समारोह में शामिल होने के बाद अपनी निजी कार से वापस लौट रहे थे. इसी दौरान जबोठी खड्ड पुल के पास ड्राइवर कार पर नियंत्रण खो बैठा और कार पुल से नीचे खड्ड में जा गिरी.
गंभीर हालत में AIIMS बिलासपुर रेफर
हादसे में होमगार्ड जवान जयपाल निवासी भद्रवाड़ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार चला रहे संजय कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए. घायल संजय कुमार को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए एम्स बिलासपुर रेफर किया गया है. इस दर्दनाक हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है. एक होमगार्ड जवान की असमय मौत से पुलिस एवं होमगार्ड विभाग में भी शोक का माहौल है.
"दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि दूसरा घायल हुआ है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है." - संजीव गौतम, डीएसपी, सरकाघाट