ETV Bharat / state

शादी से लौटते समय पुल से नीचे गिरी कार, होमगार्ड जवान की मौत, DSP का गनमैन घायल

मंडी सड़क हादसा ( ETV Bharat )

मंडी: हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला मंडी जिले का है. सरकाघाट उपमंडल के बलद्वाड़ा के पास हटली थाना क्षेत्र में जबोठी खड्ड के पास एक कार दुर्घटना का शिकार हो गई और अनियंत्रित होकर पुल से नीचे खड्ड में जा गिरी. हादसे में होमगार्ड जवान जयपाल की मौत हो गई, जबकि डीएसपी सरकाघाट के गनमैन संजय कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

"कार के खाई में गिरने से एक होमगार्ड की मौत हो गई है, जबकि एक गनमैन गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस मामले की जांच कर रही है." - विनोद कुमार, एसपी मंडी